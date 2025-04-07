Best practice в методологии формирования бизнес-стратегии

Остаться конкурентоспособным в динамической среде — это больше, чем просто следовать трендам. Это способность видеть перспективы, реагировать на вызовы и создавать новые бизнес-возможности. В этой статье я расскажу о нескольких проверенных моделях разработки стратегий, относящихся к лучшим мировым практикам. Они доказали свою эффективность в управлении бизнесом и способны помочь компаниям разного масштаба достичь своих целей. Эти подходы я использую в работе по созданию стратегий как отдельных департаментов, так и компании в целом. Они гибкие и могут быть адаптированы как для крупных, устоявшихся бизнесов, так и для молодых, амбициозных команд.

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Как работает бизнес-стратегия для компании

Бизнес развивается с невероятной скоростью, что заставляет компании постоянно адаптироваться к новым условиям и трендам. Изменения потребительских привычек, глобализация, стремительное развитие технологий, экологические проблемы и социальные изменения становятся не только вызовами, но и возможностями для бизнеса. На этих факторах строятся тренды в бизнес-стратегии.

Я часто сравниваю бизнес без стратегии с кораблем без курса. Это очень меткая метафора, непосредственно передающая суть. Представьте корабль в открытом море. Пока она спокойна, мы еще можем наслаждаться морской прогулкой. А вот когда начинаются волны или даже шторм, команде корабля очень нужно понимание смысла и цели.

Стратегия – это компас бизнеса, который показывает, куда идти, как туда добраться и что делать, чтобы адаптироваться к переменам. Она превращает хаос в четкий, структурированный план действий. А также создает фокус и объединяет команду для достижения общего результата.

Джек Уэлч, бывший CEO General Electric: "Без стратегии даже лучшие команды похожи на группу людей, которые растерянно работают над разными целями".

Суммируя написанное выше, наличие стратегии решает ключевые вопросы:

Цель и направление . Что мы хотим достичь и куда двигаемся? Путь к целям . Как добиться поставленных результатов? Приоритеты . На чем сосредоточиться и отчего отказаться? Ресурсы . Какие нужные ресурсы и как их эффективно использовать? Оценка успеха . Как измерять прогресс и результаты? Адаптация . Как реагировать на изменения во внешней среде? Командная сплоченность . Как объединить команду вокруг общих целей?

Как определить, что бизнесу пора разрабатывать стратегию

Многие бизнесы рано или поздно сталкиваются с моментом, когда двигаться интуитивно уже недостаточно. Если вы чувствуете, что ресурсы расходуются неэффективно, команда часто сталкивается с неопределенностью, а результаты не соответствуют ожиданиям, это может быть сигналом, что пора разработать стратегию. Разберем эти сигналы поподробнее.

1. Отсутствие четкого направления

Сотрудники не понимают общих целей компании или ее приоритетов.

Решения принимаются хаотично, в зависимости от обстоятельств без долгосрочной перспективы.

Есть ощущение, что бизнес двигается по инерции, а не по четко определенному курсу.

2. Снижение эффективности команды

Команда выполняет многие задачи, но результаты не приносят ожидаемого эффекта.

Нет четкой координации между отделами или членами команды.

Сотрудники демотивированы за неимением понимания смысла своей работы.

3. Постоянная борьба с "пожарами"

Бизнес больше фокусируется на решении срочных проблем, чем на их предотвращении.

Нехватка времени и ресурсов на инновации или развитие.

Неумение предусматривать риски и реагировать на изменения во внешней среде.

4. Утрата конкурентной позиции

У бизнеса появляется все больше сильных конкурентов, и вы не знаете, как им противостоять.

Рынок меняется, а бизнес не успевает адаптироваться к новым условиям.

Клиенты предпочитают другие компании из-за большей ценности или инновационных решений.

5. Неопределенность в принятии решений

У руководителей и команд нет критериев, по которым можно оценить правильность своих действий.

Инвестиции или проекты реализуются без оценки их влияния на долгосрочные цели.

Сложно определить, какие именно продукты, услуги или рынки приоритетны.

6. Нет роста

Доход стабилен или уменьшается, а перспективы для роста неясны.

Компания остановилась на достигнутом и не инициирует новые направления или продукты.

Бизнес зависит от нескольких клиентов или источников дохода.

7. Нет согласованности в ценностях и миссии

Сотрудники не понимают, в чем состоит уникальность компании.

Ценности организации задекларированы, но не реализуются на практике.

У команды нет чувства единства и общей цели.

8. Вызовы внешней среды

Изменения в законодательстве, экономике или технологиях ставят бизнес под угрозу.

Новые тренды и инновации не внедряются, поэтому компания рискует остаться "вчерашней".

Возникает необходимость быстрой адаптации к новым условиям.

Разработка стратегии поможет определить четкий путь, оптимизировать ресурсы и объединить команду вокруг общих целей, что особенно важно в условиях неопределенности или активных изменений. А ниже я разберу несколько основных моделей, которые помогут создать бизнес-стратегию.

Две наиболее распространенные модели для создания стратегий

Эти модели необходимы, чтобы сделать процесс разработки стратегии системным и структурированным. Они позволяют избежать хаотических решений, сфокусировать ресурсы в ключевых целях и учесть все аспекты бизнеса. Благодаря им команда может четко понимать свои приоритеты и быстрее адаптироваться к переменам.

Модель стратегирования "Три горизонта"

Одна из моделей, которую можно использовать для создания стратегии, это "Три горизонта". Ее разработали консультанты McKinsey как инструмент стратегического планирования. Модель "Три горизонта" помогает компаниям сбалансировать краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели для обеспечения стабильного развития и инноваций. Она направлена на одновременное управление текущим бизнесом, развитие новых возможностей и создание будущих инноваций.

Горизонты модели

1. Горизонт 1 (H1): Текущий бизнес

Фокус: Поддержка и развитие основных продуктов и услуг, генерирующих большую часть дохода.

Примеры:

Снижение издержек на создание.

Повышение производительности команды.

Оптимизация бизнес-процессов.

2. Горизонт 2(H2): Новые возможности

Фокус: Развитие и расширение бизнеса посредством внедрения новых продуктов, услуг или выхода на новые рынки. Цель: создать источники роста, которые могут стать основными в будущем.

Примеры:

Запуск нового продукта или услуги, дополняющей основной бизнес.

Расширение бизнеса в новых регионах или странах.

Инвестиции в технологии, способствующие инновациям.

3. Горизонт 3 (H3): Будущие инновации

Фокус: Долгосрочные идеи и инновации, которые могут изменить рынок или создать совершенно новый бизнес. Цель: подготовить компанию к будущему, обеспечив долгосрочный рост.

Примеры:

Инвестиции в исследования и разработки (R&D).

Разработка прорывных технологий.

Создание совершенно новых рыночных сегментов.

Ключевые аспекты модели

Баланс между горизонтами : успешные компании пропорционально распределяют ресурсы между тремя горизонтами, чтобы сохранять стабильность и готовиться к будущему. Параллельность работы : все три горизонта реализуются одновременно, но с разной степенью внимания в зависимости от приоритетов компании. Динамичность : горизонты могут изменяться: проекты второго горизонта могут перейти в первый, а инновации из третьего – во второй.

Преимущества модели

Обеспечивает устойчивость бизнеса в текущем времени и подготовку к переменам.

Позволяет адаптироваться к вызовам и возможностям внешней среды.

Помогает совмещать операционную эффективность с долгосрочным видением.

Поддерживает инновационное развитие без ущерба для текущих результатов.

Пример применения модели

Представим технологическую компанию:

H1 : Оптимизация производства и маркетинга существующих устройств для обеспечения устойчивого дохода.

H2 : Разработка новых гаджетов с дополнительными функциями, отвечающими потребностям современных клиентов.

H3 : Инвестиции в разработку прорывных технологий, например искусственного интеллекта или голографических дисплеев.

Модель "Три горизонта" позволяет предпринимателям и менеджерам создавать стратегии, одновременно сохраняющие конкурентоспособность сегодня, развивающие новые возможности и готовящие к вызовам будущего.

Модель стратегирования Balanced Scorecard (BSC)

Balanced Scorecard (BSC) – это модель стратегического управления, разработанная Робертом Капланом и Дэвидом Нортоном. Она помогает бизнесу переводить стратегические цели в конкретные действия, сбалансируя финансовые показатели по нефинансовым аспектам деятельности. Основная идея модели – учитывать четыре ключевых перспективы, которые формируют целостный подход к управлению бизнесом.

Четыре перспективы BSC

1. Финансовая перспектива

Как бизнес выглядит с точки зрения владельцев и инвесторов? Задание: Обеспечение финансовой стабильности, прибыльности и роста.

Примеры целей: увеличение дохода, понижение расходов, повышение рентабельности инвестиций.

2. Клиентская перспектива

Фокус: как компанию воспринимают клиенты? Задание: создание ценности для клиентов и повышение их лояльности.

Примеры целей: повышение удовлетворенности клиентов, расширение рыночной доли, улучшение обслуживания клиентов.

3. Внутренние бизнес-процессы

Какие процессы в компании нужно усовершенствовать для достижения целей? Задача: оптимизация операций, инновации и эффективность процессов.

Примеры целей: сокращение времени на создание продукта, внедрение новейших технологий, повышение свойства продукции либо услуг.

4. Обучение и развитие

Как развивать потенциал компании и сотрудников? Задачи: инвестирование в обучение, развитие талантов и корпоративную культуру.

Примеры целей: повышение квалификации сотрудников, развитие инновационного мышления, улучшение мотивации и производительности персонала.

Ключевые особенности BSC

Взаимосвязь перспектив : все четыре составляющие взаимосвязаны. К примеру, развитие персонала (обучение) влияет на улучшение процессов, что в свою очередь улучшает обслуживание клиентов и, как результат, положительно влияет на финансовые показатели. Перевод стратегии в действии : BSC помогает сделать стратегические цели понятными для всех уровней организации. Измеряемость : для каждой перспективы определяют показатели (KPI), помогающие отслеживать прогресс и достижение целей. Баланс : модель позволяет избежать одностороннего подхода, где внимание сосредотачивается только на финансах.

Преимущества модели BSC

Учитывает как краткосрочные, так и долгосрочные цели.

Обеспечивает прозрачность реализации стратегии.

Помогает уравнивать индивидуальные, командные и организационные цели.

Усиливает фокус развития команды и внедрения инноваций.

Пример внедрения BSC

Представьте IT-компанию, желающую увеличить долю рынка. Она может построить стратегическую карту по BSC:

Финансовая перспектива : увеличить доход на 20% в следующем году.

Клиентская перспектива : улучшить удовлетворенность клиентов, достигнув рейтинга NPS (Net Promoter Score) 9/10.

Внутренние процессы : сократить время разработки нового продукта с 6 до 4 месяцев.

Обучение и развитие : провести тренинги для сотрудников по новым технологиям, которые будут способствовать более быстрому запуску инноваций.

Balanced Scorecard – это мощный инструмент, помогающий бизнесу действовать согласованно, стратегически и результативно.

Вместо вывода

Работать над стратегией можно как самостоятельно, так и с привлечением внешнего фасилитатора. Главное – формировать ее в согласовании с реальностью, чтобы обеспечить жизнеспособность сценариев развития. Следует помнить, что цели и инициативы в стратегических векторах — всегда гипотезы, которые следует валидировать и исследовать, переводить в цифры и расчеты, обосновывая метриками и KPI. На сегодняшний день качественно разработанная стратегия является объективной необходимостью для развития и успешного существования бизнеса.