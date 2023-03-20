Формула устойчивости украинского бизнеса. Что объединяет тех, кто выстоял?

Прошел год войны. 12 самых сложных месяцев для нашей безопасности и экономики изменили все. Включая представление о том, в каких условиях может работать украинский бизнес, а - продолжать жить, покупать и пользоваться услугами. Никого из управленцев не учили управлять компанией в условиях постоянных ракетных обстрелов, сложных боев и блекаутов. Не было специальных MBA-программ или книг с подборкой практических советов о том, как принимать стратегические бизнес-решения, когда не знаешь, что произойдет в следующий час. Но даже при этих условиях значительное количество украинских компаний справилось. В этой колонке я предлагаю вместе посмотреть на решения и подходы, объединяющие эти несокрушимые бизнесы.

В исследовании Американской торговой палаты и Mckinsey об устойчивости бизнеса, проведенном в феврале 2023 года, 63% бизнесов сообщили, что понесли значительные экономические и промышленные потери в результате войны, но не остановили свою деятельность. Несмотря на значительное падение продаж, только 2% компаний сократили численность персонала более чем на 30%. Несмотря на войну, 15% компаний выросли в 2022 году.

Формула устойчивости украинского бизнеса точно требует внимания и исследования. Ниже, я предлагаю посмотреть на ее топ-10 составляющих, которые, по моему мнению, стали решающими если не для всех, то для большинства компаний:

Комбинация стратегического и оппортунистического подходов. Классические 5-летние стратегии теряют свой начальный смысл, когда прогнозируемость на следующий день настолько низка. Тем не менее, сохранять понимание ключевых направлений и задач бизнеса – все еще важно. Ответ на вопрос "Что мы делаем?" теперь определяется контекстом событий, но на вопрос "куда мы идем?" все еще отвечает стратегическое управленческое видение. Бизнесы, вернувшиеся в Херсон на следующий день после деоккупации города, вряд ли знали дату или квартал, в котором это произойдет, но имели решение о восстановлении общенационального покрытия своих товаров/услуг и понимания маркетинговых задач своего бренда.

Диверсификация бизнеса – базовое условие устойчивости. Это было важно и до войны, но настоящая ценность очевидна сейчас, когда взлеты и падения в спросе на отдельные товары и услуги определяются контекстом безопасности, меняется страна, а значит и потребительские настроения, экономика в кризисе, а покупательские возможности украинцев уменьшаются. К тому же, украинская диверсификация имеет и географическое измерение - это, к сожалению, очень ощутили бизнесы, которые концентрировали свои промышленные мощности в одном городе/регионе, которые получили значительные повреждения или временную оккупацию врагом. Можем увидеть подтверждение этому пониманию бизнеса и в исследовании АТП и Mckinsey, на которое я ссылался выше – в котором большинство респондентов отметило, что это один из приоритетов для дальнейшего развития.

Своевременное понимание объема украинского рынка и разумное решение о международной экспансии. Отмечу сразу – я не считаю, что иностранный офис или выход на западные рынки нужен всем украинским бизнесам. Более того, плохо просчитанное решение о таких инвестициях - с точки зрения анализа конкуренции, ценности предложения, адаптации продукта к контексту другого рынка - могут стать "аперкотом" для уже экономически пострадавшего предприятия. Но если покупательная способность или спрос на ваш продукт в Украине исключают возможность восстановления довоенного уровня доходов даже в среднесрочной перспективе – очевидно, вам понадобится “out of the box thinking” и часто – оно выходит за географические границы страны. Безусловно, есть и другие мотивы для принятия таких решений – они в основе имеют скорее первый подход – стратегически оппортунистический. Только за последние полгода в Польше зарегистрировалось более 10 тыс. украинских компаний. В их числе лидеры логистического, ресторанного рынка, банки, строительные компании и даже государственные сервисы. С пониманием количества украинцев в Польше и качества услуг/продуктов украинского бизнеса – "Новой почты" или "Монобанка", например, международная экспансия этих компаний с высокой вероятностью станет новой историей успеха нашего бизнеса за рубежом.

Эффективность управления. Бизнесы с качественной операционной и управленческой моделью, очевидно, переживали в этом году гораздо легче. Я убедился в этом и на собственном опыте. От базовых вещей - успешность довоенного года оказала большое влияние на способность к продолжению работы и реагированию в первые месяцы войны, и к более конкретным - наши компании Starlight Media, в которых до войны были развиты гибкие формы сотрудничества, настроены широкие механизмы удаленной работы. портфолио заказчиков – как отраслевое, так и геоигровое – проходят этот экономический кризис со значительно меньшими потерями.

Инвестиции в адаптивность. Я понимаю боль всех украинских компаний, которые в условиях постоянных финансовых потерь оказались перед лицом блекаута или отраслевых вызовов, нуждающихся в дополнительных расходах. Но мы все могли убедиться, что такие расходы стали правильной инвестицией. Видели примеры и крупного бизнеса – магазина Rozetka, в котором женщина готовила котлеты или сетей заправок, в которых дети учили уроки. Понимаем, что для них эта fee за адаптивность стала не только возможностью продолжать работу, но и хорошей репутационной кампанией. Но еще заметнее это было на примере малых и средних бизнесов – вы могли это почувствовать как клиенты кафе неподалеку от вашего дома, где первым появились генератор и старлинк, или локального магазинчика – что благодаря этому во время энергетического кризиса, возможно, впервые имел длинные очереди с покупателей.

Быстрота и инновации. Даже крупные и устойчивые организации сейчас нуждаются в легкости во внутреннем кросс-функциональном взаимодействии и утверждении новых идей. Реальность вокруг не может меняться быстрее, чем адженда внутри вашего бизнеса, иначе этот бизнес обречен. Мы все должны оставлять открытыми двери для новых идей – по разным функциям и уровням нашего бизнеса. От стратегических, которые могут повлиять на наши бизнес-модели, до маленьких, но способных повысить эффективность отдельных функций. Например, первые украинские бизнесы уже применили Chat GPT для оптимизации работы pr и smm-отделов.

Партнерство. В общенациональном измерении "единство" - это слово года. Во всех направлениях нашей борьбы и в бизнесе тоже. Мы видели много коллабораций конкурентов, которые сделали более устойчивыми отрасль и критически важные сервисы для украинцев - на телевидении в "Едином марафоне", среди операторов связи, в IT. Это партнерство на уровне бизнеса, между бизнесом и государством, между бизнесом и сообществом – закладывает основы не только для устойчивости бизнеса, но и для устойчивости государства.

Смелость продолжать работу и принимать решения. Несправедливо было бы говорить о факторах устойчивости украинского бизнеса во время войны и не сказать о решении, с которого начинается борьба за содержание и восстановление. Это решение владельцев и руководителей бизнеса продолжать работу. Вне этого - сегодня мы жили бы в совершенно иной wartime реальности и видели другой в своей драматичности экономический и гуманитарный кризис. К счастью, у национального бренда смелости есть и бизнес-послы.

Четкая национальная позиция. Нет худшего времени для поиска компромиссов со злом, чем этот. Это понятно абсолютное большинство украинских бизнесов и точно поняли те, о ком мы думаем в разговоре об устойчивости. Кому-то не нужно было останавливать сделки или продажи на территории страны-врага, потому что бизнес их и не начинал, а кто-то - принял это решение уже под ракетными обстрелами, в 2022. Хуже всего случилось с теми, кто продолжил искать выгоду и потенциал на российском и белорусских рынках. Это справедливые последствия, которые с рекордной скоростью конвертировались с ценностной позиции клиентов в полный обвал продаж в Украине и репутационный кошмар для многих так. Украинцы поддерживают ответственный бизнес и в это время четко поняли, что лучший способ сказать нет тем, кто сохраняет лояльность к врагу - не поддерживать такие компании своими деньгами.