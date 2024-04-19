Главные принципы Метинвеста в работе с ветеранами, или как вернуть максимум мобилизованных работников в довоенную профессию

Группа Метинвест сегодня является активным участником процесса поддержки и реинтеграции ветеранов, ведь большое количество работников предприятий группы мобилизована в ряды ВСУ, и часть из них уже возвращается из войска. В ходе дискуссионной панели, посвященной реинтеграции ветеранов и поддержке ветеранских бизнесов, которая состоялась 10 апреля в рамках Business Wisdom Summit в Киеве, опытом компании поделилась директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяна Петрук.

Сегодня в первую очередь хочется благодарить наших ребят, которые находятся в рядах ВСУ и которых мы обязательно ждем на наших предприятиях. И это тот месседж, который мы посылаем нашим ветеранам. В общей сложности по группе Метинвест более 8 тыс. сотрудников находятся в рядах ВСУ. Каждый шестой работник из наших активных предприятий сейчас в силах обороны. Главное послание, которое мы хотим к ним донеть – мы вас ждем. На сегодняшний день вернулось уже более 500 ветеранов, работающих на наших предприятиях. Эти люди вернулись с войны и приступили к работе. Подчеркну, что из более 500 вернувшихся с фронта около 85% работают на своих предыдущих должностях. Пока это задача для всей страны, ведь по разным оценкам около 12% трудоспособного населения находится в войске. В разрезе Метинвеста этот показатель достигает 16%. Это много, поэтому возвращение наших ветеранов именно на наши предприятия очень важно с точки зрения преодоления дефицита квалифицированных кадров. А мы этот кадровый голод уже ощущаем.

Наши предприятия находятся на Востоке Украины – за 30-40 км. от линии фронта Понятно, что большинство населения уехало из городов, где расположены наши мощности, и вернуть людей назад сейчас очень тяжело. На сегодняшний день мы испытываем недостаток в кадрах, который оценивается примерно в 4 тыс. человек. И это не позволяет нам запустить наши предприятия на полную мощность. На некоторых активах мы не можем выйти даже на 50–60% довоенного производства. Причина – именно люди. Это общая проблема для крупного бизнеса, работающего в Украине.

Мы создали экосистему по работе с ветеранами. При этом мы не создаем обособленное направление для работы с ними. Интеграцией ветеранов в гражданскую работу и гражданскую жизнь занимается вся компания. Есть четыре принципа, на которых мы базируем нашу деятельность:

Ответственность – ответственные все, от старшего мастера в цехе до генерального директора холдинга

Системность – для нас война началась еще в 2014 году, поэтому мы, наверное, были больше подготовлены и знали как с этим работать, а с другой – понимаем, что эта работа не является разовой акцией. С этим мы будем жить и работать еще много лет.

Мы трансформируем наши бизнес-процессы под новые реалии и понимаем, что будем их использовать еще долгий промежуток времени.

Справедливость – для нас герои и те, кто сегодня стоит у мартена близко от линии фронта в Запорожье, Кривом Роге, Покровске и возвращающихся с фронта. Для нас и первые и вторые – герои, родные наши сотрудники.

Приоритетность – мы очень надеемся, что мобилизованные сотрудники вернутся именно к нам на предприятия, но в то же время мы надеемся, что ветераны будут возвращаться и в сами регионы, где расположены наши производства.

Мы ведем борьбу за таланты, за людей, ориентированных на результат, сотрудников, обладающих лидерскими качествами. А у ветеранов сегодня все эти черты. Поэтому поддержка ветеранского бизнеса для нас одна из приоритетов. Эта поддержка будет способствовать возвращению людей в регионы. нужно работать над тем, чтобы регионы оживали, чтобы туда возвращались мотивированные люди, восстанавливалась экономическая активность. И это для Метинвеста также означает дополнительный ресурс, потому что это наши подрядчики, партнеры. Поэтому Метинвест очень заинтересован в развитии ветеранского бизнеса в регионах нашего присутствия. Регион должен жить новой жизнью.

Мы, конечно, понимаем, что ветеранам нужно время, чтобы вернуться к гражданской профессии и мы используем целый арсенал инструментов, чтобы им в этом помочь. Необходимо готовить коллективы, к которым возвращаются ветераны, необходимо проводить работу с самим ветеранами для их успешного возвращения в коллектив. Если есть возможность, мы начинаем этот диалог с нашими сотрудниками еще когда они находятся в рядах ВСУ.

Для того, чтобы работа с ветеранами была эффективной, мы изучали очень много разного опыта. Современный опыт работы с ветеранами в Израиле и США. Мы ориентируемся на него, но уже приходим к пониманию, что такого опыта работы с ветеранами, который будет накоплен в Украине, не будет ни у кого. Это мы будем делиться опытом с другими государствами. И дай Бог, чтобы это никогда не понадобилось другим странам.