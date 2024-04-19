Головні принципи Метінвесту у роботі з ветеранами, або як повернути максимум мобілізованих працівників у довоєну професію

Група Метінвест сьогодні є активним учасником процесу підтримки та реінтеграції ветеранів, адже велика кількість працівників з підприємств групи мобілізована до лав ЗСУ, і частина з них вже повертається з війська. В ході дискусійної панелі, присвяченої реінтеграції ветеранів та підтримці ветеранських бізнесів, яка відбулася 10 квітня у рамках Business Wisdom Summit у Києві, досвідом компанії поділилася директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом Групи Метінвест Тетяна Петрук.

Сьогодні у першу чергу хочеться дякувати нашим хлопцям та дівчатам, які знаходяться у лавах ЗСУ і яких ми обов’язково чекаємо на наших підприємствах. І це саме той месседж, який ми посилаємо нашим ветеранам. Загалом по групі Метінвест понад 8 тис. співробітників знаходяться в лавах ЗСУ. Кожен шостий працівник з активних наших підприємств зараз у силах оборони. Головне послання, яке ми хочемо до них донекти - ми вас чекаємо. На сьогодні повернулося вже понад 500 ветеранів, які працюють на наших підприємствах. Ці люди повернулися з війни і стали до роботи. Підкреслю, що з понад 500 людей, які повернулися з фронту близько 85% працюють на своїх попередніх посадах. Наразі це завдання для всієї країни, адже за різними оцінками близько 12% працездатного населення перебуває у війську. В розрізі Метінвесту цей показник сягає 16%. Це багато, тому повернення наших ветеранів саме на наші підприємства є дуже важливим з точки зору подолання дефіциту кваліфікованих кадрів. А ми цей кадровий голод вже відчуваємо.

Наші підприємства знаходяться на Сході України - за 30-40 км. від лінії фронту. Зрозуміло, що більшість населення виїхало з міст, де розташовані наші потужності, і повернути людей назад зараз дуже важко. На сьогодні мі відчуваємо нестачу в кадрах, яка оцінюється приблизно у 4 тис. чоловік. І це не дає нам можливості запустити наші підприємства на повну потужність. На деяких активах ми не можемо вийти навіть на 50-60% довоєнного виробництва. Причина — саме люди. Це загальна проблема для великого бізнесу, який працює в Україні.

Ми створили экосистему по роботі з ветеранами. При цьому ми не створюємо відокремлений напрямок для роботи з ними. Інтеграцією ветеранів у цивільну роботу і цивільне життя займається вся компанія. Є чотири принципи на яких ми базуємо нашу діяльність:

Відповідальність - відповідальні усі, від старшого майстра у цеху до генерального директора холдингу

Системність - для нас війна почалася ще у 2014 році, тому ми мабуть були більше підготовлені і знали як із цим працювати, а з іншого - розуміємо, що ця робота не є разовою акцією. З цим ми будемо жити і працювати ще багато років.

Ми трансформуємо наші бізнес-процеси під нові реалії і розуміємо що будемо їх використовувати ще довгий проміжок часу.

Справедливість - для нас герої і ті, хто сьогодні стоїть біля мартену близько від лінії фронту у Запоріжжі, Кривому Розі, Покровську і ті, хто з фронту повертається. Для нас і перші і другі - герої, рідні наші співробітники.

Пріоритетність - ми дуже сподіваємося що мобілізовані співробітники повернуться саме до нас на підприємства, але у той же час ми сподіваємося, що ветерани будуть повертатися і у самі регіони, де розташовані наші виробництва.

Ми ведемо боротьбу за таланти, за людей, орієнтованих на результат, співробітників, які мають лідерські якості. А ветерани сьогодні мають усі ці риси. Тому підтримка ветеранського бізнесу для нас є одним з пріоритетів. Ця підтримка буде сприяти поверненню людей у регіони. треба працювати над тим, щоб регіони оживали, щоб туди поверталися мотивовані люди, відновлювалася економічна активність. І це для Метінвесту також означатиме додатковий ресурс, бо це наші підрядники, партнери. Тому Метінвест дуже зацікавлений у розвитку ветеранського бізнесу у регіонах нашої присутності. Регіон має зажити новим життям.

Ми звісно розуміємо, що ветеранам потрібен час, щоб повернутися до цивільної професії і ми використовуємо цілий арсенал інструментів, щоб їм у цьому допомогти. Необхідно готувати колективи, до яких повертаються ветерани, необхідно проводити роботу і з самим ветеранами для їх успішного повернення у колектив. Якщо є можливість ми починаємо цей діалог з нашими співробітниками ще коли вони перебувають у лавах ЗСУ.

Для того, щоб робота з ветеранами була ефективною ми вивчали дуже багато різного досвіду. Сучасний досвід роботи з ветеранами є в Ізраїлі та США. Ми орієнтуємося на нього, але вже приходимо до розуміння, що такого досвіду роботи з ветеранами, який буде накопичено в Україні, не буде ні в кого. Це ми будемо ділитися нашим досвідом з іншими державами. І дай Боже, щоб це ніколи не знадобилося іншим країнам.