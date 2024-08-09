Курская операция. Имеет ли она отношение к транзиту российского газа?

На этой неделе украинские вооруженные силы провели наступательную операцию в районе курской области. Вражеские медиа и телеграммы каналы сообщали, что украинцы взяли под контроль населенный пункт Суджа, где находится газоизмерительная станция – единственная через которую сейчас осуществляется транзит российского газа по территории Украины в ЕС. Это сразу вызвало вопрос у многих как в Украине, так и за рубежом относительно связи указанных событий с будущим транзита. А уже 8 августа появилась информация, что Киев контролирует газоизмерительную станцию.

Скорее всего, указанная военная операция напрямую не связана с планами по транзиту газа. Многие аналитики сходятся во мнении, что такой шаг является попыткой оттянуть часть сил оккупационных войск от украинских территорий, в том числе и Харьковщины, тем самым упростив освобождение территорий и предотвратить новые попытки наступления врага, а также продемонстрировать Западу, что мы в состоянии вести контрнаступательные действия. Однако сам факт, что через эту территорию проходит единая линия транзита, актуализирует вопрос возможного влияния операции на транзит.

В день развертывания сделки, 7 августа, Оператор газотранспортной системы Украины сообщил, что транзит осуществляется в штатном режиме . Дневной объем транзита составлял 37,25 млн кубометров – это несколько меньше, чем в предыдущие дни и фактически минимальный рекорд за полтора года . Однако газпром также сообщал, что объем поставки и транзита газ происходил в соответствии с номинацией, то есть не было фактического сокращения объема транзита по сравнению с забронированными мощностями (планируемыми объемами). А уже на следующий день номинация на объем транзита определена более высокой – в объеме, что соответствует усредненным показателям прошлых месяцев.

На украинско-российском короне есть семь соединений газотранспортных систем (ГТС) обеих стран (точки входа в украинскую ГТС). Две из них оказались на оккупированной территории после 2014 года. В 2019 году было подписано новое соглашение о транзите природного газа, которое предполагало, что будут использоваться только две точки входа и соответствующие газоизмерительные станции – в городах Суджа и Сохрановка. Уже после начала полномасштабной войны, в 2022 году оккупационные войска начали вмешиваться в работу украинской газотранспортной системы в Луганской области. В результате, в мае того же года Нафтогаз и Оператор ГТС объявили форс-мажор и отказались принимать номинации на транзит газа через по маршруту Новопсков-Сохрановка.

Так что возникает симметричная ситуация: враг в 2022 году взял под контроль маршрут через Сохрановку и мы объявили форс-мажор. А теперь украинская армия находится в Судже. Какими будут действия газпрома и его кремлевских властителей?

Отсутствие физического контроля над газоизмерительной станцией действительно может вызвать форс-мажор. Однако, по состоянию на сегодняшний день газпром практически потерял европейский рынок газа. Из-за шантажа и ограничения поставок в 2022 году, Европа была вынуждена срочно искать новых поставщиков. И в результате, российский газ стал нужен для ЕС. В прошлом году поставки российского трубопроводного газа в Европу составили лишь 28 млрд кубометров , в то время как несколько лет до этого они достигали 180. Как следствие, финансовые показатели газпрома обвалились – в 2023 году, впервые за двадцать лет компания понесла убытки – $ 6,9 млрд. Таким образом, транзит газа через территорию Украины на сегодняшний день является критическим для Газпрома с точки зрения доходов. Следовательно, очень сомнительно, что кремль мгновенно остановит поставки, объявив форс-мажор.

Конечно, есть и незадействованные сегодня обходные маршруты поставок газа в Европу. Первый – газопровод Ямал-Европа через белорусскую территорию и в Польшу. Тем не менее, кремль наложил санкции на газопровод после того, как Варшава наложила санкции на Газпром. А впоследствии российская доля в собственности газопровода была национализирована. Кажется маловероятным, что Варшава согласует транзит по этому газопроводу. Это будет утратой лица для страны.

Второй вариант – одна из нитей Северного потока 2, которая не получила повреждений после подрыва в сентябре 2022 года. Путин даже недавно оговорился, что эту трубу можно было использовать, если бы европейцы захотели. Однако этот газопровод не сертифицирован и Германия неоднократно заявляла, что не рассматривает возможность возобновления работы газопровода.

Следовательно, сомнительно, что российские власти прибегнут к остановке поставки по украинскому маршруту. Однако создается впечатление, что Киев намерен сохранить возможности для транзита. Ведь именно о соглашении с Баку по транзиту газа по территории Украины обсуждают первые лица нашего государства. Однако понятно, что это будет не азербайджанский газ, а российский, ведь у Азербайджана нет достаточных резервов, чтобы быстро нарастить добычу. Готовность транзитировать российский газ под видом российского – отдельная тема, в которой кроются свои опасности. Но вынося это за скобки, становится понятно, что курсской операцией Киев не намерен ставить под угрозу транзит газа.

Однако, не исключено, что действия в Судже это в том числе и попытка продемонстрировать, что у нас есть разные рычаги влияния на транзит. А недавние санкции по транзиту лукойловской нефти в определенной степени подтверждают такую версию.