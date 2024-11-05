Оставить операционное управление без стресса: как предпринимателю найти новые цели

Пять лет назад я вышел из операционного управления моей компанией, хотя до этого глубоко сидел в процессах в течение двадцати лет. Выход был болезненным – много неизвестного, перманентное чувство вины, желание вернуться назад в теплую ванну оперциона и непонимание, как конструктивно заполнить необычно много свободного времени.

Если бы тогда у меня был человек, который пережил что-то похожее и мог подсказать, возможно, процесс дался бы мне легче. А так пришлось все шишки набивать самому. Обратная сторона шишек – опыт. Сейчас я охотно делюсь им с другими застрявшими в операционном управлении предпринимателями, чувствуют, что жизнь проходит мимо, но не могут решиться на решительный шаг. О чем мы с ними говорим?

О боли и цели

Как правило, мои визави – предприниматели, взрослые во всех смыслах. Это обеспеченные, успешные люди, бизнес которых работает более пятнадцати лет. Что может их не устраивать? Застой, отсутствие личностного развития, монотонность и однообразие. Работа поглощает все время, не оставляя пространства для здоровья, обучения, хобби, личной жизни и других составляющих жизненного баланса. В книге "Система Счастья" я называю их ингредиентами "борща жизненного баланса".

Как хорошо мне знакома эта боль от постоянного ожидания, что счастье начнется где-то за углом – очередным контрактом или миллионом. А пока цифры, процессы и перманентное недовольство результатами и собой, ответственным за них.

Счастье не приходит само по себе – им нужно заниматься. Не на совещаниях и за пересмотром отчетов, в настоящее время, специально освобожденное для этого неординарное и необычное для украинского предпринимателя занятие.

Я тщательно подготовил свой выход из операционного управления и вышел. Из этого опыта понял: резко выходить нельзя. Особенно если провел в процессах более 15 лет. Сокращать свое рабочее время нужно постепенно. С одним предпринимателем, который попросил меня выступить его ментором, мы установили первую цель – сократить его рабочее время до трех часов в день. Следующий шаг – полный выход из операционки, но только тогда, когда он привыкнет к новому режиму работы.

О пути к цели

Простая, на первый взгляд цель, требует тщательного осмысления и подготовки. Для начала следует шаг за шагом проанализировать типичный рабочий день предпринимателя, чтобы составить своеобразную "карту" задач. Она поможет понять, на что идет его время и какие дела явно не его уровня. Без этой домашней работы сложно понять, сколько мелких и ничтожных задач занимают ваш рабочий день. При этом, выполняя их за других, вы лишаете команду (особенно топ-менеджера) самостоятельности и ответственности. Аудит рабочего времени помогает избежать эффекта "управленческой шизофрении", когда и весь день занят, и результат неясен.

Следующий шаг – делегирование не своей работы подчиненным. Владельцу бизнеса остается немного задач, но они сосредоточены на ключевых вопросах и стратегии. Есть нюанс – некоторые вещи, "вкусные" задачи, до последнего хочется оставить себе. Я называю их "вкусами". У каждого они свои.

О "лакомствах"

Для кого-то "лакомством" являются финансы, для кого-то — это продажи или личное общение с клиентами. А кому-то важно оставаться "папой", к кому приходят за советом или решением проблемы.

Такие задачи – это личная привязанность, привычка, внутреннее желание держать руку на пульсе. Особенно это касается стратегического планирования: всем хочется участвовать в создании большой картины. Конечно, планирование увлекает. Я и сам был таковым. Хотелось еще где-то подкрутить и добавить: а давайте сделаем еще это, а давайте заглянем еще и туда.

Но в какой-то момент я понял: вмешательство в процессы вносит хаос, мешает команде и сбивает с основного пути. Отказ от таких задач изначально непрост, но жизненно важен для выхода из операционки. Трудно отпустить контроль. Но зрелое управление требует осознанного выбора: где действительно нужно участие, а что можно и нужно делегировать. Идеально, если "вкусики" вписываются в целевые "три часа на работу" и не тормозят команду.

О том, чем занять свободное время

Я хорошо помню свой первый "свободный от операционки" день. Почти три года я готовил компанию к выходу из управления. И вот это утро настало: на часах десятых, телефон молчит, я в халате, тапочках, с бокалом ледяного игристого сижу на диване, слушаю легкий джаз, кайфую. Потом гуляю по окрестностям, обедаю в ресторане. Возвращаюсь домой и сплю. Потом смотрю сериал, дальше ужинаю с друзьями, ужин перерастает в громкую вечеринку. Так неделя. А потом начинает ехать крыша, появляется чувство вины, в том числе – за потерянное время, возникает желание вернуться в компанию и "навести порядок". Как же они там сами! Но это ложная причина.

На самом деле за много лет ты привык закаливаться и не знаешь, чем путником занять свободное время. Я инвестировал его в обучение, творчество, хобби, развитие личного бренда, здоровья, формирование качественного окружения, – осознанную "прокачку" своего счастья. Но на это ушло много времени, и, честно говоря, я до сих пор в процессе.

С теми, кто приходит ко мне за советом, о бизнесе мы говорим 30 процентов времени. Большая часть разговора посвящена именно тем ингредиентам "борща жизненного баланса", которые провисают в моем визаве, пока он вбрасывает всю свою жизнь в компанию. Как и чем занять обязательное время свободное время так, чтобы не чувствовать вину, деградацию или хаос? Свободное время быстро заполняется случайными занятиями, как и пустая полка – разным хламом.

Очень сложно сразу "сварить свой идеальный борщ". Но шаг за шагом к этому можно прийти. Начать, например, со здоровья: детокс, спорт, прогулки. Предприниматель привык к дисциплине, а ничто так не дисциплинирует как регулярные физические нагрузки. Улучшение самочувствия сопровождается мощным притоком энергии. А энергия – это идеи и вдохновение. Так постепенно пустое пространство будет заполняться занятиями, придающими жизни красок и людьми, разделяющими ваши новые интересы.

Часто предприниматели, занятые делами, ограничены случайным окружением: несколько старых друзей, коллеги. Но ведь для полноты жизни важно быть среди тех, кто поддерживает тебя в настоящем, а не просто был рядом когда-то. Уже через несколько месяцев появятся новые знакомства, которые не только наполнят жизнь приятным, конструктивным общением, но и поспособствуют движению вперед.

Этот маховик раскручивается равномерно, но очень мощно. Сравнивая свою жизнь сейчас и пять лет назад, я вижу колоссальную разницу. В первую очередь это разница в масштабе и образе мышления, ощущении Счастья и натренированном навыке чувствовать его безусловно, даже во время глобального исторического кризиса.

Украинские предприниматели – это не только очень творческие и талантливые отчаянные, подверженные риску. Это же очень упрямые и самоуверенные люди. Но, господа, на правах того же, скажу: настоящий лидер всегда сомневается и ищет учителя. Когда ученик готов, учитель обязательно найдется. И напротив.