Поговорим о деньгах? Почему украинской экономике критически необходимо ІР-образование

Говоря об интеллектуальной собственности, мы прежде всего представляем бюрократическую волокиту, судебные процессы по защите авторских прав и патенты на разработку. А должны думать прежде всего о… деньгах. Ведь любой зарегистрированный продукт, изобретение или даже произведение искусства становится товаром, способным не только принести дивиденды автору, но и привлечь новые инвестиции.

Возьмем условный стартап, созданный украинцами. В момент, когда команда разработчиков решает переехать за границу и зарегистрировать права на изобретение в другой стране мы – а я говорю и о государственном бюджете, и о каждом читающем эту колонку – теряем десятки, сотни, а иногда – и миллионы долларов. В то же время, регистрируя продукт в Украине, авторы не уменьшают перспектив своего заработка, но играют на пользу отечественной экономике.

Вопрос развития IP культуры значительно "ближе" к каждому украинцу, чем может казаться. Всего три слова: деньги, перспективы и конкурентность. Это составляющие развития, которые мы можем слепо терять или развивать. Впрочем, пока тенденция не на нашей стороне.

Цифры говорят сами за себя

Вспомним хоть отчет Global Innovation Index 2022, сформированный Всемирной организацией интеллектуальной собственности. Лидеры вполне прогнозируемые – Швейцария, США и Швеция. Менее очевидной и не очень радостной оказалась позиция Украины – 57 место, сразу после Молдовы, Сирии, России и Ирана. Фактически мы оказались в группе государств, чья экономика балансирует на грани ниже среднего. Звучит не слишком перспективно, да? Особенно если знать, что за несколько лет до того мы были на 45 месте?!

Конечно, назвать ситуацию патовой я тоже не могу. У нас множество кейсов, когда стартапы, новые проекты и бизнесы не только масштабируются, но и пополняют бюджет миллионами долларов. Другое дело – направления, в которых это уже воплощено, можно пересчитать по пальцам одной руки. И главным среди них, разумеется, будет ИТ. Сектор, который за год войны принес нам $6 млрд экспортной выручки. В чем секрет успеха? Секретов нет. Есть только интеллектуальная собственность и выбор: заботиться о ней или нет.

Почему мы граничим с Монголией и Ираном, а верхушки рейтингов неизменно возглавляют Штаты и европейские страны? Все довольно просто – там вовремя позаботились об образовании в сфере IP. И если мы не хотим и дальше отстать и искать себя среди стран третьего мира – пора догонять будущих партнеров в Европейском Союзе.

Кому нужно образование в сфере IP?

Если говорить совсем коротко – всем и каждому. Другое дело, что потенциальная аудитория не однородна и отличается не только по специальности или специализации, но и по возрасту. Ведь ИР офис Украины убежден, что знакомство с базой ИР должно начинаться еще за школьными партами.

Итак, выделю несколько категорий, которые должны получать знания в этой сфере:

- школьники (общая информация о творчестве, изобретательстве, целях и возможностях охраны интеллектуальной собственности);

- студенты колледжей, техникумов и других заведений среднего образования (знание об ИР в контексте направления обучения и специализации)

- студенты зво (обретение прав IP, распоряжение ими и защита, с фокусом на избранную слушателями профессию);

- креативный и инновационный секторы (практические знания о регистрации и защите прав, коммерциализации продукта и использовании его как маркетингового инструмента);

- государственный сектор, профессиональные сообщества и бизнес (углубленные, дополнительные занятия по ИР).

И крайне важно, чтобы образование в направлении IP было поэтапным, как, скажем, изучают любой язык, историю или учатся управлять автомобилем. Все должно начинаться с фундамента, общего представления, постепенно фокусируясь на более более узких вопросах.

Несколько слов о фундаменте – школе и университетах

Когда мы впервые озвучили идею IP-образования в школах, для многих это показалось чем-то лишним или, в лучшем случае, "факультативным". Но современные реалии доказывают, что интеллектуальная собственность должна стать неотъемлемой частью учебного процесса. Если, конечно, мы не хотим потерять целый ряд изобретений и технологий.

Современные дети не ждут момента "когда я уже стану взрослым". Они создают, придумывают и реализуют уже сегодня. Просто посмотрите на изобретения участников Малой Академии наук. Во-первых, их просто уйма, а во-вторых, весомый процент из них превращается в полноценные стартами с многомиллионными инвестициями. Нам точно следует ожидать "взросления"?

Яркий пример – Валентин Фречко. Впервые я прочитала о нем как о школьнике, который придумал, как создавать бумагу из опавших листьев. И это не был какой-то многолетний труд, нет, парень просто готовил проект на МАН, а в прошлом году получил 2,5 млн евро от ЕС. А о скольких таких изобретателях мы не знаем? Вопрос риторический, ведь часто юные стартаперы в лучшем случае продают свои идеи хоть за какие-то суммы, а в худшем – становятся жертвами обычных воров. Другими словами, теряют свою идею, а Украина – средства, которые должны пополнять бюджет. Это новые бизнесы, рабочие места, налоги. Мораль проста и понятна – IP-образование – своевременно и должно вводиться из средней школы.

В конце концов, никто не говорит о "скучных" учебниках, IP-образование для детей может быть интересным и интерактивным. Первые шаги в этом уже сделаны: в начале мая ИР офис презентовал бесплатный комикс о защите интеллектуальной собственности для подростков – "Метаверс путешественники". Уверена, он пригодится не только подросткам, но и родителям.

А как там за границей?

А за границей культура интеллектуальной собственности не ограничивается просветительской деятельностью. В частности, в Швеции, США, Канаде, Италии и еще ряде стран правительство уже преодолело "украинскую" проблему и предоставляет государственные гарантии на налоговые льготы, квоты, кредиты и другие "любезности" для стартаперов и ученых. Те же США и Швеция активно работают над стимулированием частных инвестиций, создавая патентные и венчурные компании. А в странах ЕС практически повсеместно внедрены национальные программы поддержки разработчиков инновационных продуктов. И знание об ИР закладывают в школьные учебники.

Но если это все звучит недостижимо, тороплюсь подбодрить: Украина имеет все шансы попасть и на первые строчки рейтингов, и в список стран, где в разработки инвестируют, а не убеждают наконец зарегистрировать. Единственная разница между нами и США – развитие IP-культуры и образование в этом направлении. Да, мы все еще отстаем и теряем средства. А с ними – перспективы, партнеров и надежных друзей. Но всегда есть выбор, и я предлагаю не считать ущерб, а сокращать его. Прежде всего – благодаря IP-образованию.