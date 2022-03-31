Правосудие в условиях военного положения: как должна работать судебная система

Месяц освободительной войны и противодействия российской агрессии. Это та реальность, к которой невозможно было быть готовым заранее. Это коснулось и судебной системы. Оказалось, что закрепленные в законодательстве принципы функционирования судов в условиях военного положения на практике не работают и должны быть пересмотрены.

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В соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" полномочия судов в условиях военного положения не могут быть ограничены. Сокращение или ускорение каких-либо форм судопроизводства запрещается. При этом процессуальные кодексы не закрепляют никаких специальных правил рассмотрения дел в условиях военного положения.

Это означает, что в соответствии с законодательным регулированием суды в условиях военного положения должны функционировать в штатном режиме и рассматривать дела по общим правилам.

Однако на практике это невозможно, поскольку между продолжением работы судов и обеспечением безопасности жизни и здоровья участников процесса, судей и работников судов выбор очевиден.

А потому, с одной стороны, на официальном веб-сайте "Судебная власть Украины" мы видим сообщение: "Судебная система работает в штатном режиме, не поддавайтесь панике, получайте информацию только из официальных источников". А на самом деле ситуация другая.

Функционирование судов

На сегодняшний день работу всех судов можно условно разделить на три группы:

Суды, где в связи с войной не совершается правосудие вообще. На сегодняшний день это отдельные районы 9 областей: Донецкой, Луганской, Житомирской, Киевской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской, Николаевской. Карту таких судов постоянно обновляет и публикует Верховный Суд. Эти суды официально не работают. Рассматриваемые в них дела переданы для рассмотрения другим судам, находящимся в более безопасном регионе. Суды, осуществляющие рассмотрение только неотложных дел. Это дела, связанные с обеспечением деятельности военно-гражданской администрации, рассмотрение дел об административных правонарушениях и уголовных делах, где предусмотрена возможность избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Остальные дела в таких судах в основном не слушаются. По моим наблюдениям, таких судов сегодня большинство. Наиболее показательным примером являются суды, которые находятся в Киеве. Суды, продолжающие слушание дел. Это в основном суды в западных регионах Украины, где ситуация безопасности позволяет рассматривать судебные дела.

Доступ участников к информации о судебных делах

Доступ к основным государственным реестрам в условиях действия режима военного положения временно приостановлен. Не стало исключением приостановление доступа к Единому государственному реестру судебных решений, сервисов "Состояние рассмотрения дел" и "Список дел, предназначенных к рассмотрению".

Поэтому из онлайн-ресурсов узнать информацию о своем деле пока невозможно.

На официальном веб-сайте "Судебная власть Украины" рекомендуется узнавать о дате и времени судебных заседаний в оперативном порядке по телефонам или с использованием других средств связи.

Однако опять-таки на практике во многих судах телефоны не отвечают, поскольку работники суда ожидаются на рабочем месте в помещении суда: работают в дистанционном режиме или вынуждены были эвакуироваться в более безопасные регионы.

Некоторые суды создали специальные каналы коммуникации. К примеру, Верховный Суд запустил телеграмм-каналы, по которым можно узнать информацию по делу. Телеграммы-каналы действительно работают.

Однако такие инициативы единичны. В большинстве случаев ни участники дела, ни адвокаты на сегодняшний день не имеют действенных каналов получения актуальной информации о своих делах.

Проведение судебных заседаний

В большинстве регионов суды снимают по собственной инициативе по рассмотрению все дела, которые не безотлагательны. Новые слушания состоятся, скорее всего, уже после прекращения или отмены военного положения.

Некоторые суды в западных регионах Украины продолжают разбирательство дел. При этом, по сообщению Верховного Суда, дела, не являющиеся безотлагательными, будут рассматриваться только при наличии письменного согласия на это всех участников судебного производства.

Поэтому в случае заявления ходатайства об отложении рассмотрения дела или неявки кого-либо из участников процесса суды, скорее всего, будут откладывать рассмотрение дел.

Что касается рассмотрения дел онлайн, то для участников судебного процесса достаточно возможностей участвовать в рассмотрении дел вне помещений судов. Свою важную роль в данном аспекте сыграли карантинные ограничения в связи с коронавирусом COVID-19. Была принята необходимая нормативная база и создано программное обеспечение, позволяющее участникам дела участвовать в судебных заседаниях даже со своих ноутбуков или стационарных компьютеров.

Однако такая возможность существует только для участников судебного процесса. Аналогичной возможности у судей нет, и дела снимаются с рассмотрения еще до начала их слушания. Поэтому возможность сторон участвовать в слушаниях онлайн, по моим наблюдениям, в значительной степени не повлияла на рассмотрение дел в условиях военного положения.

Описанные особенности работы судов в условиях военного положения не закреплены нормативно. Они сложились как необходимая реакция на текущую ситуацию.

В такой ситуации при отсутствии нормативно закрепленных особенностей осуществления судебного процесса в условиях военного положения все риски несут участники процесса.

Объясню. Несмотря на то, что большинство судебных дел не слушается, все сроки подачи документов, доказательств, обжалования решений продолжают истекать по общим правилам. При этом, учитывая осуществление активных боевых действий, закрытие офисов, эвакуацию населения, даже ограничения в работе почты, делать все вовремя во многих случаях сегодня невозможно.

Участники судебного процесса на сегодняшний день не имеют законодательных гарантий, что дело без них не будет слушаться, а в будущем после отмены военного положения они смогут совершить необходимые процессуальные действия без негативных последствий.

А потому закрепление особенностей судебного процесса в условиях военного состояния является необходимостью. Ассоциация юристов Украины в свою очередь уже обратилась к премьер-министру Украины и министру юстиции Украины со своими предложениями по усовершенствованию законодательства и закреплению гарантий для участников процесса. Ожидаем решения данного вопроса.