Пять привычек, которые помогут повысить свои доходы

Есть пять привычек, которые могут стабилизировать финансовое положение каждой семьи и повысить доход. Даже сейчас, в период войны, у тех, кто не имеет денег, скажут, что это невозможно. Но самое главное – начать действовать, а не размышлять. Иначе – никогда ничего не получится.

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Во-первых, жесткое планирование мелких и долгосрочных расходов – это обязательный шаг каждого желающего через год или 10 лет иметь приличную сумму денежных накоплений. Когда человек пересчитывает деньги и имеет временные ориентиры по доходам и расходам – появляется потребность и желание зарабатывать больше, что стимулирует на поиск новой работы или дополнительной работы.

Во-вторых, нужно четкое понимание, где, как и за что вы можете получить бонусы на работе – это важный этап роста доходов. То есть все свои будущие действия следует подвергать сомнению и ориентироваться на то, как они скажутся на будущих выплатах.

В-третьих, нужно уметь прощаться с ненужными вещами и все, чем вы не пользуетесь должно быть размещено на сайтах по продаже товаров. Возможно, бабушкина лампа, которая у вас на чердаке лежит без дела, является чьей-то мечтой и за нее вам готовы заплатить деньги.

В-четвертых, нужно регулярно учиться какому-нибудь ремеслу. Даже если сегодня у вас есть работа по специальности или просто работа, которая приносит деньги и не нуждается в новых навыках – позаботьтесь об изучении нового ремесла. Возможно, что в трудные времена это ремесло прокормит вас. Или в хороших условиях вы получите более оплачиваемое предложение о работе.

В-пятых, хорошей привычкой для роста доходов является грамотное инвестирование. Нельзя вкладывать все деньги только на депозит или инвестировать в золото или акции. Сначала нужно приобрести разные информационные каналы от инвестиционных консультантов. Затем мониторить их советы и сравнивать идеи. Потом уже, когда вы определитесь, кто анализирует рынки грамотно и понятно для вас – можно прислушаться к прогнозам и советам по инвестициям. Специалисты по инвестициям проверяются временем. Это важно понимать.

Если говорить о ситуации во время войны и о том, как сохранить деньги, то в такой ситуации, как сейчас в нашей стране, нужно хранить деньги в национальной валюте. Если банки нашей страны перестанут принимать иностранную валюту, то обменники будут менять по крайне невыгодному курсу, что обесценит ваши накопления.

Хранить деньги в банке опасно из-за нестабильности банковского сектора, поэтому наилучшим вариантом будет сбережение наличных в национальной валюте.