Украинцы смогут сами откладывать деньги на будущую пенсию

В Верховной Раде готовится к рассмотрению законопроект №7722 "О казначейском пенсионном плане", дающий старт пенсионной реформе путем создания дополнительной добровольной накопительной системы пенсий.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Если законопроект одобрят, уже с 1 января 2023 года украинцы смогут формировать добровольные личные пенсионные накопления, за счет которых они в будущем получат дополнительный источник пенсионных выплат, что в определенной степени улучшит их обеспечение в старости.

Планируется, что учет участников казначейского пенсионного плана будет осуществлять Минцифры, а управление активами – Казначейство.

Принять участие в добровольной накопительной системе может исключительно физическое лицо, которому на дату заключения договора еще не исполнилось 65 лет.

Размер накопительного взноса определяется самим плательщиком накопительного взноса и будет неограниченным. Для накопительного взноса создается личный пенсионный казначейский счет.

"Введение казначейского пенсионного плана будет постепенно приводить к повышению уровня социальной защиты людей пенсионного возраста, привлечению мощного внутреннего долгосрочного инвестиционного ресурса, что будет способствовать увеличению инвестиций в национальную экономику", — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Отметим, что Министерство социальной политики готовит изменения, которые позволят увеличить пенсионные выплаты украинцев за счет меценатов, которые смогут адресно перечислять деньги.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию пенсионного законодательства", изменяющий правила индексации выплат.