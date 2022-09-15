Українці зможуть самі відкладати гроші на майбутню пенсію

У Верховній Раді готується до розгляду законопроєкт №7722 "Про казначейський пенсійний план", який дає старт пенсійній реформі шляхом створення додаткової добровільної накопичувальної системи пенсій.

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Якщо законопроєкт схвалять, уже з 1 січня 2023 року українці матимуть можливість формувати добровільні особисті пенсійні накопичення, за рахунок яких вони в майбутньому отримають додаткове джерело пенсійних виплат, що певною мірою покращить їхнє забезпечення у старості.

Планується, що облік учасників казначейського пенсійного плану здійснюватиме Мінцифри, а управління активами - Казначейство.

Взяти участь у добровільній накопичувальній системі може виключно фізична особа, якійна дату укладання договору ще не виповнилося 65 років.

Розмір накопичувального внеску визначається самим платником накопичувального внеску та є необмеженим. Для накопичувального внеску створюється індивідуальний пенсійний казначейський рахунок.

"Запровадження казначейського пенсійного плану поступово приводитиме до підвищення рівня соціального захисту людей пенсійного віку, залучення потужного внутрішнього довгострокового інвестиційного ресурсу, що сприятиме збільшенню інвестицій у національну економіку", — йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

Зазначимо, Міністерство соціальної політики готує зміни, які дозволять збільшити пенсійні виплати українців за рахунок меценатів, які зможуть адресно перераховувати гроші.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства", який змінює правила індексації виплат.