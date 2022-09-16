П'ять звичок, які допоможуть підвищити свої доходи

Є п'ять звичок, які можуть стабілізувати фінансове становище кожної сім'ї та підвищити дохід. Навіть зараз, у період війни, ті, хто не має грошей, скажуть, що це неможливо. Але найголовніше – почати діяти, а не розмірковувати. Інакше – ніколи нічого не вийде.

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По-перше, жорстке планування дрібних та довгострокових витрат – це обов'язковий крок кожного, хто хоче через рік, або 10 років мати пристойну суму грошових накопичень. Коли людина перераховує гроші та має тимчасові орієнтири щодо доходів та витрат – з'являється потреба та бажання заробляти більше, що стимулює на пошуки нової роботи, або додаткової роботи.

По-друге, потрібно чітке розуміння, де, як і за що ви можете отримати бонуси на роботі – це важливий етап для зростання доходів. Тобто всі свої майбутні дії варто ставити під сумнів і орієнтуватися на те, як вони позначаться на майбутніх виплатах.

По-третє, потрібно вміти прощатися з непотрібними речами і все, чим ви не користуєтеся, має бути розміщене на сайтах з продажу товарів. Можливо, бабусина лампа, яка у вас на горищі лежить без діла, є чиєюсь мрією і за неї вам готові заплатити гроші.

По-четверте, потрібно регулярно навчатися якогось ремесла. Навіть якщо сьогодні у вас є робота за спеціальністю, або просто робота, яка приносить гроші і не потребує нових навичок – потурбуйтесь про вивчення нового ремесла. Можливо, що у важкі часи це ремесло прогодує вас. Або, в хороших умовах, ви отримаєте більш оплачувану пропозицію про роботу.

По-п'яте, гарною звичкою для зростання доходів є грамотне інвестування. Не можна класти всі гроші тільки на депозит, чи всі гроші інвестувати у золото, чи акції. Спочатку потрібно придбати різні інформаційні канали від інвестиційних консультантів. Потім моніторити їхні поради та порівнювати ідеї. Потім вже, коли ви визначитеся хто аналізує ринки грамотно і зрозуміло для вас – можна прислухатися до прогнозів та порад щодо інвестицій. Фахівці з інвестицій перевіряються часом. Це важливо розуміти.

Якщо говорити про ситуацію під час війни та про те, як зберегти гроші, то в такій ситуації, як зараз в нашій країні, потрібно зберігати гроші в національній валюті. Якщо банки нашої країни перестануть приймати іноземну валюту, то міняли змінюватимуть за вкрай невигідним курсом, що знецінить ваші накопичення.

Зберігати гроші у банку небезпечно через нестабільність банківського сектора, тому найкращим варіантом буде заощадження в готівці у національній валюті.