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"Зеленые" аукционы в Украине в 2025 году: как прошел первый и чего ждать от следующих
Первый "зеленый" аукцион, запланированный на 12 марта, так и не состоялся. Причина — отсутствие участников.
Недавно "Гарантированный покупатель" объявил о проведении очередного "зеленого" аукциона — на 47 МВт для других источников энергии. Напомним, в апреле планируется аукцион на 100 МВт для мощностей ветроэнергетики.
В Министерстве энергетики неоднократно отмечали, что начало проведения аукционов по распределению квоты поддержки уже является победой (только один победитель — ООО "Вотерструм" с 900 кВт мГЭС). С этим можно согласиться, но, к сожалению, уже в этом году нет большого ажиотажа на механизм поддержки, что указывает на более системные проблемы для инвесторов. В частности, и дальше сохраняется значительная задолженность перед производителями из ВИЭ по "зеленому" тарифу, более 20 млрд грн. Также до сих пор не работают механизмы страхования от военных рисков.
Благодаря Закону № 4213-IX от 14 января 2025 г. "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере энергетики и в сфере теплоснабжения по уточнению положений, связанных с действием военного положения в Украине" было предусмотрено увеличение годовой квоты для участия в аукционах. По результатам проведенных в соответствующем году аукционов по распределению годовой квоты поддержки предприятие самостоятельно или вместе с другими субъектами хозяйствования, с которыми имеет общего конечного бенефициарного владельца, имеет право получить не более 50% объема годовой квоты поддержки на соответствующий год, вместо прошлых 25%. Это изменение может заинтересовать некоторых игроков, о необходимости таких изменений в 2024 году неоднократно говорили представители инвесторов в ветроэнергетику.
Какая ситуация в Европе?
Европейские правительства выделили рекордные 36,8 ГВт на аукционах на ветроэнергетические мощности в 2024-м году , что на 35% больше, чем в 2023 -м , сообщат или в WindEurope . Новые мощности составили 16,4 ГВт, из них 12,9 ГВт – в Европейском Союзе. Юго-Восточная Европа, включая страны-члены ЕС в Хорватию, Румынию и Грецию, увеличила мощность на 1,76 ГВт, из которых на Турцию приходится 1,31 ГВт.
В Европе инвесторы уже активно привлекают финансирование даже для водородных проектов, по разным механизмам поддержки. Второй аукцион European Hydrogen Bank привлек 61 заявку на проекты в 11 странах ЕС. Общая сумма запрашиваемой грантовой поддержки составляет более 4,8 млрд. евро, что в четыре раза превышает доступный бюджет. Для поддержки производства возобновляемого водорода в Европе используются доходы от Системы торговли выбросами ЕС, направляемыми через Инновационный фонд.
Отдельно можно отметить, что наибольшей проблемой для потенциальных инвесторов в сектор ВИЭ в Украине остается высокий уровень недоверия к государственным инструментам поддержки. К этому можно отнести и долговый кризис, и нестабильность регуляторной среды, и в целом всеобщие политические обстоятельства. В таком случае следовало бы рассмотреть дополнительные механизмы стимула для "зеленых" инвесторов, в которых роль государства была бы меньше.