Армия РФ пытается выйти на административные границы Луганской области, - Генштаб

Оккупанты не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Армия страны-агрессора РФ продолжает наносить ракетные и авиационные удары по территории нашего государства, а также увеличила интенсивность применения авиации.

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Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси ужесточили ведение разведки, отмечено развертывание дополнительных средств радиоэлектронной разведки в приграничных районах Гомельской области. Сохраняется угроза нанесения с территории Беларуси ракетных и авиационных ударов по объектам территории Украины.

На Северском направлении враг продолжает вести обстрелы населенных пунктов и инфраструктурных объектов в Сумской и Черниговской областях. Совершил обстрелы в районах населенных пунктов Бояро-Лежачи, Улица, Бунякино, Горки, Гремяч и Муравьи.

На Слобожанском направлении враг силами отдельных подразделений из состава 6 общевойсковой армии Западного военного округа и Балтийского флота ведет боевые действия с целью удержания занимаемых рубежей на Харьковском направлении и недопущения выхода наших войск на государственную границу.

Группировка сил противника проводит подготовку к возобновлению наступления на Славянском направлении. Оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Вернополье, Дибровне и Довгенькое.

В Белгородской области противник развернул пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Кроме того, враг увеличивает систему материально-технического обеспечения и ремонтных баз.

На Донецком направлении оккупанты пытаются прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области.

Враг нанес авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Врубовка и Бахмут.

На Лиманском направлении активных боевых действий противник не вел. Совершил обстрелы объектов инфраструктуры в районе населенных пунктов Лиман, Озерное, Закотное, Диброва и Серебрянка.

На Северодонецком направлении с применением минометов и ствольной артиллерии враг обстреливает позиции Сил обороны вдоль всей линии столкновения, сосредоточил усилия в направлении населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск. Противник вел наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Осколоновка, Пурдовка, Щедрищево и Смоляниново. Наступление остановлено, враг понес потери и был вынужден отойти на прежние позиции.

На Бахмутском направлении при поддержке артиллерии противник пытался улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Триполье, Липово и Васильевка, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении российские оккупанты понесли потери в районе населенного пункта Красногоровка.

На Кураховском направлении враг вел штурмовые действия в районе Марьинки, успеха не имел. Обстреливал Новомихайловку и Владимировку. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Никольское и Катериновка.

В Новопавловском и Запорожском направлениях противник пытался закрепиться на занимаемых рубежах, обстреливал позиции Сил обороны и гражданскую инфраструктуру.

На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не производил. Сосредотачивает основные усилия на содержании занятых рубежей, ведении разведки и мероприятиях по инженерному оборудованию позиций. Совершал обстрелы позиций Сил обороны с применением минометов и ствольной артиллерии. Наращивает систему противовоздушной обороны.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты девять атак врага, уничтожены пять танков, четыре артиллерийские системы, десять единиц боевой бронированной техники и два автомобиля противника. Подразделения противовоздушной обороны поразили один БПЛА "Орлан-10". Зенитные ракетные подразделения Воздушных сил сбили две крылатые ракеты, а ударная авиация уничтожила 12 единиц военной техники врага.