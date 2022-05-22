Армія РФ намагається вийти на адміністративні кордони Луганської області, - Генштаб

Окупанти не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Армія країни-агресора РФ продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по території нашої держави, а також збільшила інтенсивність застосування авіації.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Білорусі посилили розвідку, відзначено розгортання додаткових засобів радіоелектронної розвідки в прикордонних районах Гомельської області. Зберігається загроза завдання з території Білорусі ракетних та авіаційних ударів по об'єктах території України.

На Сіверському напрямку ворог продовжує вести обстріл населених пунктів та інфраструктурних об'єктів у Сумській та Чернігівській областях. Здійснив обстріл у районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Вулиця, Бунякіно, Гірки, Грем'яч та Мурахи.

На Слобожанському напрямі ворог силами окремих підрозділів зі складу 6 загальновійськової армії Західного військового округу та Балтійського флоту веде бойові дії з метою утримання займаних рубежів на Харківському напрямку та недопущення виходу наших військ на державний кордон.

Угруповання сил противника проводить підготовку до відновлення наступу на Слов'янському напрямі. Окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Вернопілля, Дібрівні та Довгенько.

У Білгородській області супротивник розгорнув пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М". Крім того, ворог збільшує систему матеріально-технічного забезпечення та ремонтних баз.

На Донецькому напрямку окупанти намагаються прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.

Ворог завдав авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Врубівка та Бахмут.

На Лиманському напрямі активних бойових дій супротивник не вів. Здійснив обстріл об'єктів інфраструктури в районі населених пунктів Лиман, Озерне, Закотне, Діброва та Серебрянка.

На Сєвєродонецькому напрямку із застосуванням мінометів та ствольної артилерії ворог обстрілює позиції Сил оборони вздовж усієї лінії зіткнення, зосередив зусилля у напрямку населених пунктів Сєверодонецьк та Лисичанськ. Противник вів наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Осколонівка, Пурдівка, Щедрищеве та Смолянинове. Наступ зупинено, ворог зазнав втрат і був змушений відійти на колишні позиції.

На Бахмутському напрямку за підтримки артилерії противник намагався покращити тактичне становище у районах населених пунктів Трипілля, Липове та Василівка, бойові дії продовжуються.

На Авдіївському напрямку російські окупанти зазнали втрат у районі населеного пункту Красногорівка.

На Курахівському напрямку ворог вів штурмові дії у районі Мар'їнки, успіху не мав. Обстрілював Новомихайлівку та Володимирівку. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Микільське та Катеринівка.

У Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник намагався закріпитися на займаних рубежах, обстрілював позиції Сил оборони та громадянську інфраструктуру.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не робив. Зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки та заходах щодо інженерного обладнання позицій. Здійснював обстріл позицій Сил оборони із застосуванням мінометів та ствольної артилерії. Збільшує систему протиповітряної оборони.

Минулої доби на Донецькому та Луганському напрямках відбито дев'ять атак ворога, знищено п'ять танків, чотири артилерійські системи, десять одиниць бойової броньованої техніки та два автомобілі супротивника. Підрозділи протиповітряної оборони вразили один БПЛА "Орлан-10". Зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил збили дві крилаті ракети, а ударна авіація знищила 12 одиниць військової техніки ворога.