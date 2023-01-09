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Ассоциация городов выступает против законопроекта, являющегося частью обязательств Украины перед ЕС

Ассоциация городов выступает против законопроекта, являющегося частью обязательств Украины перед ЕС

Ассоциация городов Украины выступила против принятия проекта закона 5648 о государственной помощи субъектам ведения хозяйства, который является частью Государственной антикоррупционной программы, а также частью программы по интеграции украинского законодательства с законодательным полем Европейского союза.

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Об этом говорится в заявлении АГУ, обнародованном на сайте организации.

С соответствующим обращением о необходимости отклонить законопроект, Ассоциация обратилась во фракции и группы парламента.

В частности, мэров городов не устраивает, что законопроект предусматривает расширение полномочий Антимонопольного комитета по контролю за расходами из местного бюджета, субъектами хозяйствования, уплачивающими местные налоги и сборы не по максимально возможным ставкам таких налогов, а также предприятиями критической инфраструктуры, оказывающими услуги водоснабжение и водоотвод, теплоснабжение в случаях возмещения им разницы в тарифах.

" Новому административному и налоговому давлению предлагается подвергнуть миллионы коммунальных и частных субъектов хозяйствования и предпринимателей ", - сказано в сообщении.

При этом в АГУ считают, что контроля со стороны Счетной палаты, Государственной налоговой службы, а также Нацкомиссии , осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в соответствующих сферах уже достаточно.

Напомним, что законопроект 5648 был разработан совместно европейскими экспертами и экспертами Антимонопольного комитета Украины, чтобы привести украинское законодательство в сфере государственной помощи в соответствие со стандартами ЕС, а еще – усовершенствовать правовое регулирование в этой сфере с целью эффективного функционирования системы контроля и мониторинга госпомощи.

"Законопроект разработан с целью приведения национального законодательства в соответствие с правилами контроля и мониторинга государственной помощи, закрепленными Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС", - говорится в заключении Минэкономики по запросу Нацагентства по предотвращению коррупции.

Профильный комитет рекомендовал принять документ за основу для первого чтения.

"Проект Закона приблизит к законодательству ЕС в сфере государственной помощи, положительно повлияет на функционировании системы мониторинга и контроля государственной помощи в Украине, упростит правоприменение как для органов государственной власти, так и для субъектов хозяйствования, а также позволит сосредоточить внимание страны на более масштабных и сложных делах государственной помощи, которые действительно влияют на торговлю с ЕС", – отмечают в АМКУ.

Автор:
Светлана Манько