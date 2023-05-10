Чехия передаст Украине советские ЗРК "Куб"

Чехия передаст Украине две системы противовоздушной обороны "Куб" с относительно большим количеством ракет. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел.

Он отметил, что ВСУ смогут сразу начать использовать эти ЗРК, ведь есть военные, обученные этому виду техники.

Советская система "Куб", которую по внешнему виду прозвали "три пальца смерти", используется для наведения на самолеты и вертолеты. На вооружении чешской армии она должна быть заменена израильскими ракетными комплексами Spyder.

По словам Павела, решающим фактором для Украины является обеспечение достаточного количества бронетехники и боеприпасов.

"Этого не хватает Украине, потому что решающая часть битвы должна пройти на земле", – сказал чешский президент.

Также он считает целесообразным рассмотреть вопрос о предоставлении Украине чешских истребителей L-159.

"Стоит подумать, возможно, могли бы мы предоставить Украине наши самолеты L-159 с перспективой перевооружения, потому что даже они, как самолеты непосредственной авиационной поддержки, могли бы существенно помочь Украине в контрнаступлении", – высказался глава Чехии.

Напомним, в конце апреля Петр Павел заявил, что Чехия вместе с другими союзниками будет искать возможность увеличить поставки боеприпасов украинским военным. Тогда он сказал, что Украине критически не хватает снарядов, необходимых для контрнаступления и возобновления контроля над территорией.