Чехія передасть Україні радянські ЗРК "Куб"

Чехія передасть Україні дві системи протиповітряної оборони "Куб" з відносно великою кількістю ракет. Про це заявив президент Чехії Петр Павел, передає České Noviny.

Він зазначив, що ЗСУ зможуть одразу почати використовувати ці ЗРК, адже є військові, навчені цьому виду техніки.

Радянська система "Куб", яку за зовнішнім виглядом прозвали "три пальці смерті", використовується для наведення на літаки й гелікоптери. На озброєнні чеської армії її мають замінити ізраїлські ракетні комплекси Spyder.

За словами Павела, вирішальним фактором для України є забезпечення достатньою кількістю бронетехніки та боєприпасів.

"Цього не вистачає Україні, тому що вирішальна частина битви має пройти на землі", – сказав чеський президент.

Також він вважає доцільним розглянути питання про надання Україні чеських винищувачів L-159.

"Варто подумати, можливо, чи могли б ми надати Україні наші літаки L-159 з перспективою переозброєння, тому що навіть вони, як літаки безпосередньої авіаційної підтримки, могли б суттєво допомогти Україні в контрнаступі", – висловився очільник Чехії.

Нагадаємо, наприкінці квітня Петр Павел заявив, що Чехія разом з іншими союзникам шукатиме можливості збільшити постачання боєприпасів українським військовим. Тоді він сказав, що Україні критично не вистачає снарядів, необхідних для контрнаступу та відновлення контролю над територією.