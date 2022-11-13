Демократы сохраняют контроль в Сенате США, - СМИ

Демократическая партия удерживает контроль над верхней палатой Конгресса США и получает по меньшей мере 50 голосов после победы их кандидата в Неваде по результатам промежуточных выборов.

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Об этом сообщает The Washington Post.

Как пишет издание, окончательный удар по надеждам республиканцев был нанесен в штате Невади, где в субботу сенатор от демократов Кэтрин Кортес Маст обошла в предвыборной гонке Адама Лаксальта, бывшего генерального прокурора штата.

Таким образом, прогнозируемая победа Маст обеспечивает демократам 50 мест в верхней палате Конгресса, состоящей из 100 сенаторов. С учетом голоса вице-президента Камалы Гаррис, Демократической партии уже гарантировано минимальное большинство.

Кроме того, в Джорджии 6 декабря должен пройти второй тур выборов сенатора от штата, где один голос может также пойти в пользу демократов. Однако даже если республиканцы одержат победу в этом штате, у демократов все равно будет большинство.

Сохранение контроля в Сенате было критически важным для президента Байдена, а проигрыш сильно усложнил бы оставшиеся два года его первого срока в Белом доме.

Среди прочего это означает, что демократы в Сенате смогут отклонять законопроекты, принятые Палатой представителей, и устанавливать свою повестку дня.

Напомним, 8 ноября в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс, а также части губернаторов штатов. Официальные результаты будут обнародованы по подсчетам всех голосов выборов, в том числе поступающих по почте.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен тем, что обязательства США по поддержке Украины могут пошатнуться, если республиканцы снова возьмут контроль над Палатой представителей.

Байден сделал такое заявление после того, как лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти заявил, что если Республиканская партия выиграет выборы, они, возможно, не будут такими готовыми оказывать помощь Украине.