Демократи зберігають контроль у Сенаті США, - ЗМІ

Демократична партія утримує контроль над верхньою палатою Конгресу США та здобуває щонайменше 50 голосів після перемоги їхнього кандидата в Неваді за результатами проміжних виборів.

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Про це повідомляє The Washington Post.

Як пише видання, остаточний удар по надіях республіканців був нанесений в штаті Неваді, де в суботу сенатор від демократів Кетрін Кортес Маст, обійшла у передвиборчій гонці Адама Лаксальта, колишнього генерального прокурора штату.

Таким чином, прогнозована перемога Масто забезпечує демократам 50-те місце у верхній палаті Конгресу, яка складається зі 100 сенаторів. З урахуванням голосу віцепрезидента Камали Гарріс, Демократичній партії вже гарантована мінімальна більшість.

Крім того, в Джорджії 6 грудня має відбутися другий тур з обрання сенатора від штату, де один голос може також піти на користь демократів. Однак навіть якщо республіканці візьмуть перемогу в цьому штаті, демократи все одно матимуть більшість.

Збереження контролю в Сенаті було критично важливим для президента США Джо Байдена, а програш сильно ускладнив би два роки його першого терміну в Білому домі.

Серед іншого це означає, що демократи в Сенаті зможуть відхиляти законопроекти, ухвалені Палатою представників, і встановлювати свій порядок денний.

Зазначимо, 8 листопада в США відбулися проміжні вибори до Конгресу, а також частини губернаторів штатів. Офіційні результати будуть оприлюднені за підрахунками всіх голосів виборів, у тому числі тих, що надходять поштою.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що він стурбований тим, що зобов’язання США щодо підтримки України можуть похитнутися, якщо республіканці знову візьмуть контроль над Палатою представників.

Байден зробив таку заяву після того, як лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті заявив, що якщо Республіканська партія виграє вибори, вони, можливо, не будуть такими готовими надавати допомогу Україні.