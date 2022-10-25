Конгресмени відкликали листа Байдену про необхідність переговорів з РФ щодо України після скандалу, що виник.

Група депутатів-прогресистів від Демократичної партії у Палаті представників США відкликала свій лист, у якому закликали президента Джозефа Байдена до переговорів із Росією для завершення війни в Україні. Про це йдеться у заяві від імені лідера групи Праміли Джаяпал.

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"Лист був складений кілька місяців тому, але, на жаль, був опублікований співробітниками без перевірки. Як голова фракції я беру на себе відповідальність за це. Через несвоєчасність наше повідомлення деякі плутають із нещодавньою заявою лідера республіканців Маккарті, який загрожує припиненням допомоги Україні, якщо республіканці прийдуть до влади", - зазначила вона.

За словами Джаяпал, близькість цих заяв створила "неприємну видимість" того, що демократи, які рішуче і одноголосно підтримали і голосували за кожен пакет військової, стратегічної та економічної допомоги українському народу, так чи інакше пов'язані з республіканцями, які, на її думку, прагнуть перекрити американську підтримку України.

"Немає нічого більш далекого від правди. Будь-яка війна закінчується дипломатією, і ця закінчиться також - після перемоги України. Лист, надісланий вчора, хоч і повторює цей основний принцип, був об'єднаний з позицією Республіканської партії проти підтримки справедливого захисту українцями свого національного суверенітету. Таким чином, зараз цей лист вносить розсіяність, тому ми і відкликаємо його", - заявила конгресвумен.

Нагадаємо, що за даними видання Politico, публікація листа, а також його остаточний зміст, насправді не були погоджені з депутатами, які його підписували ще влітку.

Зазначимо, що Україна зараз виступає категорично проти дипломатичного шляху завершення війни, у тому числі за участю інших країн, оскільки це, ймовірно, вимагатиме відмови від частини її територій на користь Росії.

Нагадаємо також, що згідно з свіжим опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, лише 4% українців вважають за необхідне перехід до переговорів для якнайшвидшого припинення обстрілів України, навіть якщо доведеться йти на поступки їй, а ще 6% схиляються до такої думки.

Джерело фото: ua.depositphotos.com