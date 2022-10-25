Публікація листа конгресменів Байдену щодо переговорів з РФ застала їх зненацька, його можуть відкликати - ЗМІ

У групі прогресистів серед депутатів від Демократичної партії у Палаті представників США, яка підписала листа до президента Джозефа Байдена щодо початку переговорів з Росією для завершення війни в Україні, розглядають можливість відкликання цього листа. Про це повідомляє з посиланням на людей, знайомих із ситуацією, видання Politico.

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Зазначається, що деяких депутатів розлютило те, що остаточну версію листа на підтримку переговорів, спочатку складеного та підписаного ще в червні, не було повторно поширено до його публічного оприлюднення в понеділок, 24 жовтня.

Як повідомили виданню на умовах анонімності одразу кілька осіб, листа Байдену було опубліковано без відома багатьох законодавців-демократів, які його підписали (всього лист підписали 30 осіб).

Як стало відомо Politico, лист був частково оновлений "новою інформацією про війну" Росії проти України та розісланий іншим законодавцям для досягнення порога у 30 підписантів, проте в основному зберіг первісний вигляд. Спочатку його планувалося опублікувати 1 серпня, але незрозуміло, чому з цим зволікали так довго.

"Щойно ви підписуєтеся під листом, справа залишається за початковими складачами, і, на жаль, не всі з них триматимуть людей в курсі. Ось чому деякі з нас не підписують листи, не знаючи точно, коли і як вони будуть опубліковані", - прокоментувала депутат від штату Міннесота Ільхан Омар, яка підписала згаданий лист.

Інші підписанти та помічники депутатів звинуватили офіс Прогресивної групи Демпартії у публікації документа на тлі дискусій про те, чи продовжуватимуть республіканці фінансувати оборону України, якщо вони отримають, як очікується, більшість у Палаті представників за результатами виборів через два тижні.

Як зазначив один із підписантів, не передбачати такої реакції на публікацію листа було ознакою непрофесіоналізму. Інше джерело Politico охарактеризувало таку дію як катастрофу, зазначивши, що лівому крилу демократів "потрібно просто навести лад".

Зазначається, що лідер групи прогресистів Праміла Джаяпал після виникнення скандалу опублікувала заяву, в якій заявила про свою підтримку України та відсутність у листі пропозицій про відхід від політики, що проводиться Байденом. Однак її пояснення не зупинило гнів деяких представників демократів, які публічно розкритикували листа.

"Час у дипломатії - це все. Я підписала цей лист 30 червня, але з того часу багато що змінилося. Я б не підписувала його сьогодні", - заявила депутат від Каліфорнії Сара Джейкобс.

Інші підписанти, втім, також швидко роз'яснили свою позицію, зокрема, депутат Марк Такано (демократ від Каліфорнії) опублікував заяву, в якій, зокрема, зазначив, що "тільки українці мають право визначати умови закінчення цієї війни".

Як пише також Politico, багато демократів не з числа прогресистів особливо не згодні з пропозиціями, що містяться в листі, про те, що може бути розглянуто питання про послаблення санкцій, аби спонукати Росію припинити вторгнення в Україну.

Так, представник штату Массачусетс Джейк Окінклосс назвав це "оливковою гілкою для військового злочинця, який програє війну". Інший член Палати представників Сьюзан Уайлд (від Пенсільванії) заявила Politico, що "занепокоєна тим, що деякі з [демократичних] колег думають, що ми можемо вести переговори з Путіним".

Нагадаємо, що в зазначеному листі міститься заклик до Байдена розглянути дипломатичний шлях припинення війни Росії з Україною, якщо буде така можливість. Визнаючи складність прямих переговорів із Путіним, група американських законодавців закликала розглянути питання про врегулювання шляхом переговорів, оскільки зростає ризик ядерної війни.

Україна ж зараз виступає категорично проти дипломатичного шляху завершення війни, оскільки це, ймовірно, вимагатиме відмови від частини її територій на користь Росії. Зокрема, українська влада відкидає навіть відповідні натяки від Туреччини, яка неодноразово пропонувала посередницьку роль у переговорах з РФ.

При цьому неможливість переговорів України з чинним президентом РФ Путіним закріплено указом президента Володимира Зеленського. У той самий час він допускав такі переговори після зміни влади у Росії.

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