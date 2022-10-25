Публикация письма конгрессменов Байдену о переговорах с РФ застала их врасплох, его могут отозвать - СМИ

В группе прогрессистов среди депутатов от Демократической партии в Палате представителей США, подписавшей письмо к президенту Джозефу Байдену о начале переговоров с Россией для завершения войны в Украине, рассматривают возможность отзыва этого письма. Об этом сообщает со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, издание Politico.

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Отмечается, что некоторых депутатов разъярило то, что окончательная версия письма в поддержку переговоров, первоначально составленного и подписанного еще в июне, не была повторно распространена до его публичного обнародования в понедельник, 24 октября.

Как сообщили изданию на условиях анонимности сразу несколько человек, письмо Байдену было опубликовано без ведома многих законодателей-демократов, подписавших его (всего письмо подписали 30 человек).

Как стало известно Politico, письмо было частично обновлено "новой информацией о войне" России против Украины и разослано другим законодателям для достижения порога в 30 подписавшихся, однако в основном сохранило первоначальный вид. Изначально его планировалось опубликовать 1 августа, но однако непонятно, почему с этим медлили так долго.

"Как только вы подписываетесь под письмом, дело остается за первоначальными составителями, и, к сожалению, не все из них будут держать людей в курсе. Вот почему некоторые из нас не подписывают письма, не зная точно, когда и как они будут опубликованы", - прокомментировала депутат от штата Миннесота Ильхан Омар, подписавшая упомянутое письмо.

Другие подписанты и помощники депутатов обвинили офис Прогрессивной группы Демпартии в публикации документа на фоне дискуссий о том, будут ли республиканцы продолжать финансировать оборону Украины, если они получат, как ожидается, большинство в Палате представителей по результатам выборов через две недели.

Как отметил изданию один из подписавшихся, не предвидеть такой реакции на публикацию письма было признаком непрофессионализма. Другой источник Politico охарактеризовал такое действие как катастрофу, отметив, что левому крылу демократов "нужно просто навести порядок".

Отмечается, что лидер группы прогрессистов Прамила Джаяпал после возникновения скандала опубликовала заявление, в котором заявила о своей поддержке Украины и отсутствии в письме предложения об отходе от проводимой Байденом политики. Однако ее объяснение не остановило гнев некоторых представителей демократов, публично раскритиковавших письмо.

"Время в дипломатии — это все. Я подписала это письмо 30 июня, но с тех пор многое изменилось. Я бы не стала подписывать его сегодня", — заявила депутат от Калифорнии Сара Джейкобс.

Другие подписаны, впрочем, также быстро разъяснили свою позицию, в частности депутат Марк Такано (демократ от Калифорнии) опубликовал заявление, в котором, в частности, указал, что "только украинцы имеют право определять условия окончания этой войны".

Как пишет также Politico, многие демократы не из числа прогрессистов особо не согласны с содержащимися в письме предложениями о том, что может быть рассмотрен вопрос об ослаблении санкций, чтобы побудить Россию прекратить вторжение в Украину.

Так, представитель штата Массачусетс Джейк Окинклосс назвал это "оливковой ветвью для военного преступника, который проигрывает войну". Другой член Палаты представителей Сьюзан Уайлд (от Пенсильвании) заявила Politico, что "встревожена тем, что некоторые из [демократических] коллег думают, что мы можем вести переговоры с Путиным".

Напомним, что в указанном письме содержится призыв к Байдену рассмотреть дипломатический путь прекращения войны России с Украиной, если представится такая возможность. Признавая сложность прямых переговоров с Путиным, группа американских законодателей призвала рассмотреть вопрос об урегулировании путем переговоров, поскольку возрастает риск ядерной войны.

Украина же сейчас выступает категорически против дипломатического пути завершения войны, поскольку это, вероятно, потребует отказа от части ее территорий в пользу России. В частности, украинские власти отвергают даже соответствующие намеки от Турции, неоднократно предлагавшей посредническую роль в переговорах с РФ.

При этом невозможность переговоров Украины с действующим президентом РФ Путиным закреплена указом президента Владимира Зеленского. В то же время он допускал такие переговоры уже после смены власти в России.

Источник фото: ua.depositphotos.com