В ОП посоветовали инициаторам мирных переговоров с РФ меньше фантазировать

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал в своем Twitter возможность переговоров с Россией, указав на необходимость обсуждения выдачи российских военных преступников.

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"Вопрос к "миротворцам". Хотите переговоров? Алгоритм прост: 1. Просмотрите фото/видео массовых захоронений. 2. Предложите Кремлю немедленно вывести армии с суверенной территории Украины. 3. Сформируйте трибунал и потребуйте выдачи российских военных преступников. Меньше фантазий – больше реалий", - заявил он.

Представитель ОП позже также призвал не делать ставок в этой войне на Россию, поскольку та "обречена на проигрыш", о чем можно сделать вывод из ее последних действий и решений.

"О реальной "мощи" России: 1. РФ объявляет мобилизацию из-за потери регулярной армии. 2. Мобилизует преступников в тюрьмах. 3. Клянчит дроны в Иране и оружие у КНДР. 4. Хочет втянуть в войну Беларусь. 5. Угрожает ЯЗ неядерной стране", - указал Подоляк.

Отметим, что переговоры по вопросу прекращения войны между Россией и Украиной регулярно предлагает Турция, в частности, посреднические услуги неоднократно предлагал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Накануне же спикер Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что украинцы не должны отказываться от переговоров с РФ и даже "при самом негативном развитии событий стороны должны искать путь для дипломатии". Он выразил уверенность что переговоры рано или поздно возобновятся, а вопрос состоит лишь в сроках.

При этом в турецкой газете Milliyet накануне появилась статья колумниста Озая Шендира, заявившего, что Турция планирует организовать переговоры РФ с четырьмя крупнейшими странами Запада - США, Францией, Германией и Великобританией. Однако, по его словам, соответствующее предложение пока передано по дипломатическим каналам лишь США.

Россия при этом, в том числе в лице Путина уже неоднократно выражала сожаление в связи с нежеланием Украины идти на какие-либо переговоры с ней. В частности, 6 октября председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на саммите парламентов стран "Большой двадцатки" в Индонезии заявила, что ее страна выступает "за мирное политическое решение этого кризиса" и призвала "договариваться и садиться за стол переговоров".

В ответ секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов посоветовал Матвиенко думать не о мирных соглашениях, а о "покаянии перед преданной Родиной, убитыми украинцами и линии защиты в Гааге", а также "не отвлекаться на вещи, которые ее уже не касаются".

Президент Владимир Зеленский перед этим официально закрепил отказ Украины от переговоров с Путиным указом от 30 сентября. При этом в видеообращении, посвященном также подаче Украиной заявки на членство в НАТО, президент указал, что переговоры возможны, но лишь со следующим президентом России.