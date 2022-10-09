В ОП порадили ініціаторам мирних переговорів з РФ менше фантазувати

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував у Twitter можливість переговорів з Росією, вказавши на необхідність обговорення видачі російських військових злочинців.

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"Питання до "миротворців". Бажаєте переговорів? Алгоритм простий: 1. Перегляньте фото/відео масових поховань. 2. Запропонуйте Кремлю негайно вивести армії із суверенної території України. 3. Сформуйте трибунал та вимагайте видачі російських воєнних злочинців. Менше фантазій – більше реалій", - заявив він.

Представник ОП пізніше також закликав не робити ставок у цій війні на Росію, оскільки та "приречена на програш", про що можна зробити висновок з її останніх дій та рішень.

"Про реальну "міць" Росії: 1. РФ оголошує мобілізацію через втрату регулярної армії. 2. Мобілізує злочинців у в'язницях. 3. Клянчить дрони в Ірану та зброю у КНДР. 4. Хоче втягнути у війну Білорусь. 5. Погрожує ЯЗ неядерній країні", - вказав Подоляк.

Зазначимо, що переговори щодо припинення війни між Росією та Україною регулярно пропонує Туреччина, зокрема, посередницькі послуги неодноразово пропонував турецький президент Реджеп Таїп Ердоган.

Напередодні спікер Ердогана Ібрагім Калин заявив, що українці не повинні відмовлятися від переговорів з РФ і навіть "при найнегативнішому розвитку подій сторони повинні шукати шлях для дипломатії". Він висловив упевненість, що переговори рано чи пізно відновляться, а питання полягає лише в строках.

При цьому в турецькій газеті Milliyet напередодні з'явилася стаття колумніста Озая Шендіра, який заявив, що Туреччина планує організувати переговори РФ із чотирма найбільшими країнами Заходу – США, Францією, Німеччиною та Великобританією. Проте, за його словами, відповідну пропозицію поки що передано дипломатичними каналами лише США.

Росія при цьому, зокрема в особі Путіна, вже неодноразово висловлювала жаль у зв'язку з небажанням України йти на будь-які переговори з нею. Зокрема, 6 жовтня голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко на саміті парламентів країн "Великої двадцятки" в Індонезії заявила, що її країна виступає "за мирне політичне вирішення цієї кризи" та закликала "домовлятися та сідати за стіл переговорів".

У відповідь секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов порадив Матвієнко думати не про мирні угоди, а про "покаяння перед зрадженою Батьківщиною, вбитих українцями та лінію захисту в Гаазі", а також "не відволікатися на речі, які її вже не стосуються".

Президент Володимир Зеленський перед цим офіційно закріпив відмову України від переговорів із Путіним указом від 30 вересня. При цьому у відеозверненні, присвяченому також подачі Україною заявки на членство в НАТО, президент зазначив, що переговори можливі, але лише з наступним президентом Росії.