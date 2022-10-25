Конгрессмены отозвали письмо Байдену о необходимости переговоров с РФ по Украине после возникшего скандала

Группа депутатов-прогрессистов от Демократической партии в Палате представителей США отозвала свое письмо, в котором призывали президента Джозефа Байдена к переговорам с Россией для завершения войны в Украине. Об этом говорится в заявлении от имени лидера группы Прамилы Джаяпал.

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"Письмо было составлено несколько месяцев назад, но, к сожалению, было опубликовано сотрудниками без проверки. Как председатель фракции я беру на себя ответственность за это. Из-за несвоевременности наше сообщение некоторые путают с недавним заявлением лидера республиканцев Маккарти, угрожающего прекращением помощи Украине, если республиканцы придут к власти", - указала она.

По словам Джаяпал, близость этих заявлений создала "досадную видимость" того, что демократы, решительно и единогласно поддержавшие и проголосовавшие за каждый пакет военной, стратегической и экономической помощи украинскому народу, так или иначе связаны с республиканцами, которые, по ее мнению, стремятся перекрыть американскую поддержку Украине.

"Нет ничего более далекого от правды. Любая война заканчивается дипломатией, и эта закончится также - после победы Украины. Письмо, отправленное вчера, хотя и повторяет этот основной принцип, было объединено с позицией Республиканской партии против поддержки справедливой защиты украинцами своего национального суверенитета. Таким образом, сейчас это письмо вносит рассеянность, потому мы и отзываем его", - заявила конгрессвумен.

Напомним, что по данным издания Politico, публикация письма, а также его окончательное содержание на самом деле не были согласованы с депутатами, которые его подписали еще летом.

Отметим, что Украина сейчас выступает категорически против дипломатического пути завершения войны, в том числе с участием других стран, поскольку это, вероятно, потребует отказа от части ее территорий в пользу России.

Напомним также, что согласно свежему опросу Киевского международного института социологии, лишь 4% украинцев считает необходимым переход к переговорам для скорейшего прекращения обстрелов Украины, даже если придется идти на уступки ей, а еще 6% склоняются к такому мнению.

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