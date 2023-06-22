Эксрегионал и поборник интеграции Украины со странами СНГ. Неожиданное прошлое председателя Деснянской РГА Ратникова

Скандалы с барабанами и овощерезками, непрекращающийся спор до хрипоты вокруг «яиц по 17» Минобороны, затмили еще одну тендерную «предательство» ценой в миллионы бюджетных гривен. Возглавляемая Дмитрием Ратниковым Деснянская РГА покупала самую дорогую электроэнергию для учебных заведений в городе. Афера обратила внимание и на личность самого начальника, прошлое которого для многих оказалось незнакомым. Еще каких-то 10 лет назад он был ярым сторонником сотрудничества в рамках СНГ и фактически помогал регионалам толкать Украину подальше от интеграции с ЕС.

Самый дорогой свет в городе

В конце мая 2023 года "Наши деньги" поймали Деснянскую РГА на закупках света для образовательных учреждений по самому высокому в столице тарифу. Подчиненные председатели РГА Дмитрия Ратникова покупали электроэнергию по 6,03 грн за кВт, в то время как Голосеевская РГА, например, платила почти вдвое меньше – 3,85 грн/кВт. Средняя цена, по которой районы покупают свет для педагогов, - 4,99 грн/кВт. Управление образованием Деснянской РГА отказалось снизить цену, несмотря на то, что с начала года цены упали на 20%.

Дмитрий Ратников возглавляет Деснянскую РГА с 11 мая 2021 года. Соответствующий указ президента Зеленского был, мягко говоря, неожиданным, учитывая биографию Ратникова. Он родился 3 апреля 1977 в Броварах. Треть жизни он находится в политике, где заслужил репутацию одного из величайшего представителя так называемой секты «тушек». Читатели постарше помнят: «тушками» называли депутатов, которые перебегали из партии в партию в зависимости от текущей конъюнктуры.

Политическая "проституция" 80 левела

За 15 лет в политике Ратников сменил 4 политической силы, пока не оказался во властной «Слуге народа». С 2008 по 2020 годы руководил Киевской областной организацией Европейской партии Украины, возглавляемой уже забытым Николаем Катеринчуком. С 2002 по 2010 годы дважды подряд избирался депутатом Броварского городского совета.

В 2006 году претендовал на должность мэра Броваров, но проиграл, несмотря на поддержку мощного тогда ВО «Батькивщина». Как и любой политический приспособленец, Ратников просто обязан был выплыть в Партии регионов Януковича, что он и сделал.

‚В двух созывах Верховной Рады (2007-2012 гг.) был помощником-консультантом соучредителя и одного из лидеров Партии регионов Владимира Рыбака — последнего «бело-голубого» спикера Парламента. Работу на регионалов Ратников совмещал с работой на главных их конкурентов — «Батькивщине» Юлии Тимошенко: с октября 2020 года помощник Рыбака был помощником еще и нардепа Игоря Савченко, избранного по списку БЮТ.

В 2010 году избрался депутатом Киевского областного совета от Европейской партии Катеринчука и почти сразу перешел во фракцию Партии регионов. По данным Движения ЧЕСТНО, был одним из самых ярых прогульщиков, на протяжении нескольких лет пропускал более 50% заседаний сессий, а комиссии в 2013 и 2014 годах не посещал вообще. Поэтому он был кандидатом в отзыв мандата.

Впрочем, депутат-Ратников запомнился не только прогулами. Весной 2012 года он, будучи действующим членом фракции ПР, активно пытался выдать себя за оппозиционера и вступить в Комитет Сопротивления Диктатуре — объединение, направленное на противодействие режиму Януковича. Вот такая многосторонняя политическая натура.

Последний дипломат Януковича в… России

Неожиданный карьерный разворот произошел у Ратникова в 2012 году. Янукович и его ставленник в МИД Кожара назначили его послом по особым поручениям, советником-посланником посольства Украины в РФ, а также полномочным представителем Украины в комиссии при Экономическом совете СНГ. Назначили, несмотря на отсутствие образования и какого-либо дипломатического опыта.

Это предназначение полностью соответствовало кадровой политике регионалов, для которых главным критерием была не профессионализм, а преданность. Нельзя также исключать, что кандидатуру согласовывали и русские товарищи. Ратников вдохновенно взялся за работу и еще 12 февраля 2014 года, за 8 дней до массового расстрела участников Революции Достоинства в Киеве, адвокатировал «дальнейшее тесное сотрудничество и взаимную координацию в рамках СНГ», выступал за подписание Соглашения о свободной торговле услугами, Соглашения о транзите труб транспортом государств – участников СНГ, а также при отмене экспортных пошлин.

Благодаря отсутствию в Украине института репутации эксрегионал и поборник укрепления связей внутри так называемого СНГ Ратников не попал под люстрацию, не получил даже общественного осуждения. Запрыгнул в зеленый вагон «Слуг народа» и продолжил политическую карьеру, словно ничего и не было. В 2021 году неудачно баллотировался на должность Броварского городского головы, но прошел в местный совет как депутат. Насколько честны были эти выборы, можно судить по заявлению депутата-мажоритарщика от Броваров Николая Галушка, который говорил, что на тех местных выборах «все места в списках от партии «Слуга народа» были проданы, а призыв идти на выборы бороться с коррупционерами и старыми элитами, к сожалению, просто слова».

Сейчас Ратников занимает показательно патриотическую позицию, под шумок «подмыкает» на тендерах и вообще чувствует себя очень комфортно. Он так натрудился, перебегая из одного политического лагеря в другой, чтобы оказаться там, где он сейчас. Поэтому сейчас живет лучшая жизнь, надеясь, что его прошлое осталось далеко позади и никто уже не вспомнит, что он за человек и каков был его путь вверх.