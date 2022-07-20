Григорий Козловский: футбольное сообщество не стоит в стороне от проблем страны и помогает ВСУ

Почетный президент ФК "Рух", бизнесмен Григорий Козловский заявил, что футбольное сообщество не стоит в стороне от тех проблем, которые сейчас есть в стране, и совместными усилиями помогает Вооруженным силам Украины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает новостной портал Vesti.

Так, Козловский совместно с представителями благотворительной организации "Движения в будущее" недавно передали в один из военных госпиталей Львова, где проходят реабилитацию украинские военные, наркозо-дыхательный аппарат и нейрохирургический микроскоп.

Стоимость двух таких аппаратов составляет около 4 млн. гривен. Денежные средства удалось собрать благодаря вкладам неравнодушных людей.

При его Козловском, среди приобщившихся немало представителей футбольного сообщества, в частности - Александр Шевченко, Мирон Маркевич, Дмитрий Поворознюк, Игорь Дедишин, Виктор Вацко и многие другие.

"Футбольная семья живет проблемами страны и помогает нашим славным солдатам бороться с той нечистью, которая напала на нашу страну. Это наш вклад в будущее победу, так мы помогаем нашим военным бороться с той нечистью, которая напала на нашу землю ", - заявил Григорий Козловский.

Соучредитель "Движения в будущее" Олег Шпур также добавил, что помимо помощи военным госпиталям, фонд еще занимается помощью детям-беженцам.

"Мы должны помнить, что у нас в Украине идет война. И только вместе, общими усилиями, мы сможем победить", - добавил Олег Шпур.

Напомним, ранее Григорий Козловский поделился своим мнением о старте нового сезона Украинской премьер-лиги , который должен начаться 23 августа. По его мнению, это будет нелегкий сезон, но в то же время и особенный.