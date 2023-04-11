Кабмин согласовал назначение новых руководителей двух областей

Кабинет министров на заседании 11 апреля согласовал назначение новых глав Луганской и Сумской областных государственных администраций (начальников соответствующих военных администраций).

Как сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, Луганскую область должен возглавить Артем Лысогор, а Сумскую – Владимир Артюх.

Напомним, что 15 марта президент Владимир Зеленский уволил с должности начальника Луганской ОВА Сергея Гайдая, который был назначен руководителем области еще 25 октября 2019 года.

В свою очередь, с должности начальника Сумской ОВА еще 24 января был уволен Дмитрий Живицкий, возглавлявший регион с 25 июня 2021 года.

Отметим, что Артем Лысогор ныне является заместителем начальника Главного управления полиции в Житомирской области. Известно, что ранее он служил в полку особого назначения "Днепр-1", а до этого работал в управлении общественной безопасности ГУ МВД в Днепропетровской области.

Артюх же в свое время был заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 2022 год был советником начальника Винницкой ОВА. Известно, что ко Дню независимости в прошлом году Зеленский наградил Артюха, имеющего звание генерал-лейтенанта, орденом "За заслуги" I степени, благодаря чему тот стал полным кавалером этого ордена (награжден всеми степенями).