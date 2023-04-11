Кабмін погодив призначення нових очільників двох областей

Кабінет міністрів на засіданні 11 квітня погодив призначення нових голів Луганської та Сумської обласних державних адміністрацій (начальників відповідних військових адміністрацій).

Як повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, Луганську область має очолити Артем Лисогор, а Сумську - Володимир Артюх.

Нагадаємо, що 15 березня президент Володимир Зеленський звільнив з посади начальника Луганської ОВА Сергія Гайдая, який був призначений керівником області ще 25 жовтня 2019 року.

В свою чергу, з посади начальника Сумської ОВА ще 24 січня було звільнено Дмитра Живицького, який очолював регіон з 25 червня 2021 року.

Зазначимо, що Артем Лисогор наразі є заступником начальника Головного управління поліції в Житомирській області. Відомо, що раніше він служив у полку особливого призначення "Дніпро-1", а до цього працював в управлінні громадської безпеки ГУ МВС у Дніпропетровської області.

Артюх же свого часу був заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України, станом на 2022 рів був радником начальника Вінницької ОВА. Відомо, що до Дня незалежності минулого року Зеленський нагородив Артюха, що має звання генерал-лейтенанта, орденом "За заслуги" І ступеня, завдяки чому той став повним кавалером цього ордену ( нагороджений усіма ступенями).