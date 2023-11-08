Киберспециалисты СБУ выиграют войну у российских хакеров, - эксперт

Россия максимально увеличила количество кибератак Украины, но СБУ побеждает российских хакеров в кибервойне.

Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

"Спецслужбы РФ сняли своих хакеров с большинства направлений и сосредоточили на работе против Украины. Поэтому, когда вы читаете определение об Украине как о мировом киберщите – это не преувеличение. Только за 10 месяцев этого года СБУ нейтрализовала уже почти 4 тыс. кибератак со стороны РФ", – акцентирует эксперт.

Голобуцкий подчеркивает, что одним оружием россиян есть боты и ботофермы.

"С начала полномасштабного вторжения РФ СБУ заблокировала уже 76 ботоферм общей мощностью более 3 млн аккаунтов! Причем россияне очевидно собираются наращивать свои мощности. По словам руководителя кибердепартамента СБУ Ильи Витюка, в ряде образовательных учреждений РФ уже преподают предмет "кибератаки" нарастить масштабы атак и количество людей, которые могут это профессионально делать. В таких условиях важно, что СБУ готовится к этому вызову", - считает политолог.

"От российских хакеров мир страдает давно. Список жертв немалый – от итальянского премьера до банковской системы некоторых стран ЕС. И то, что украинцы кибератак на себе не испытывают, несмотря на все усилия россиян, значительно наше достижение в кибервойне", – резюмирует Голобуцкий.

Напомним, руководитель кибердепартамента СБУ Илья Витюк сообщил, что СБУ успешно противодействует врагу в киберпространстве, регулярно отражая массированные атаки на государственные ресурсы, объекты критической инфраструктуры, телекоммуникационные компании и т.д.