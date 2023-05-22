Кто помогает нардепу Войцеховскому контролировать Золотоношу и при чем здесь коррупция

Связями скандального нардепа и схемами должны заняться правоохранители

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Виталий Войцеховский продолжает дискредитировать президентскую политсилу и избивать по имиджу власти своей сомнительной деятельностью. Так, недавно парламентарий оказался в центре громкого скандала по поводу возможной причастности к рейдерству предприятий в родном для него Золотоношском районе Черкасской области.

Напомним, бывший мэр Золотоноши избрался депутатом в 2021 году на промежуточных выборах в 197 округе (города Золотоноша и Канев, а также часть Сосновского района города Черкассы). Примечательно, что ради нужного результата, то есть победы выдвиженца от «Слуги народа», Центральная избирательная комиссия по представлению Черкасской ОГА даже перенесла административный центр избирательного округа из Канева в Золотоношу.

Кому доверяет Войцеховский и при чем здесь коррупция

Кроме мандата нардепа, которым Войцеховский научился использовать в собственных бизнес-интересах, одиозный парламентарий сохранил контроль и над городом, де-факто оставаясь его председателем. Об этом свидетельствует, в первую очередь, отсутствие каких-либо кадровых изменений на ключевых для города направлениях, требующих чрезвычайного внимания и уже давно объектов критики жителей Золотоноши, представителей общественности и СМИ.

Кстати, горожане, независимые журналисты и эксперты называют директора коммунального предприятия «Городской водоканал» Сергея Кузнецова наиболее доверенным лицом нардепа Войцеховского.

Отметим, Кузнецов достаточно публичной личностью в региональном масштабе. В первую очередь благодаря местным медиа, контролируемым Войцеховским и его людьми и с которыми водоканал заключил соглашение на освещение деятельности предприятия и его руководства. Ранее журналисты сообщали, что временами пиар нардепа и городских властей проходит за бюджетные средства. Однако денег налогоплательщиков хватает не на всех.

«Антикризисный» менеджмент Кузнецова: от воды до кладбищ и стерилизации собак

Платить за освещение деятельности водоканала приходится коммунальному предприятию даже несмотря на хронические убытки. Как известно, уже год под руководством Сергея Кузнецова «Городской водоканал» демонстрирует неутешительные экономические результаты. Об этом свидетельствуют данные портала Opendatabot .

Вместе с тем, по информации этой площадки, предприятие является рекордсменом по количеству судебных исков. В базе opendatabot числится уже 105 судебных решений, в которых фигурирует компания. В том числе и в антикоррупционных делах.

Здесь следует заметить, что водоканал занимается не только водой. По какой-то странной логике, коммунальное предприятие «Городской водоканал» в Золотоноше одновременно занимается вывозом и утилизацией мусора, наблюдением за кладбищем и даже… стерилизацией собак. Как бы это абсурдно ни выглядело, однако подобную «универсальность» можно объяснить практической составляющей: это вполне удобно для городского головы/народного депутата Войцеховского, ведь вместо нескольких доверенных лиц, отвечающих за чувствительные и доходные направления, можно иметь одного.

К слову, о том факте, что у Войцеховского возник определенный дефицит доверенных лиц, ранее уже упоминали журналисты-расследователи. В частности, как стало известно, снабжение медицинских препаратов местным заведениям нардеп доверил своей жене и сыну.

Чем еще отметился Кузнецов

Но вернемся к Сергею Кузнецову. Кроме доведения водоканала до долговой ямы, он также является фигурантом громких уголовных производств, судьба которых уже около семи лет находится в определенном подвешенном состоянии.

Во-первых, речь идет о растрате около 12 млн грн государственных средств, выделенных для реконструкции самотечного и напорного коллекторов водоотвода в Золотоноше, а во-вторых – это растрата более 3 млн грн бюджетных средств на реконструкции полигона твердых бытовых отходов для г. Золотоноша. административных границах Антиповского и Новодмитровского сельских советов Золотоношского района.

Как известно из открытых источников, по первому делу правоохранители даже брали Кузнецова под стражу с альтернативой залогу в 2 млн. грн. Вспоминая болезненную тему для страны как кумовство и происки «местных князьков», можно заподозрить, что торможение подобных резонансных дел не обошлось без влиятельного патрона директора водоканала. Например, то, что городской голова покрывал своего подчиненного, ярко вытекает из ответов городского совета и водоканала на депутатский запрос тогдашнего народного депутата от 197-го округа Владислава Голуба, который интересовался судьбой коллекторов для Золотоноши. Тексты ответов могут служить образцами чиновничьего хамства и безнаказанности.

Нелишне напомнить также, что разноплановость деятельности Сергея Кузнецова не ограничивается только «Городским водоканалом». Недавно кроме водоснабжения, стерилизации собак и т.д. ( он на время даже исполнял обязанности начальника центра стерилизации, но к этому факту еще вернемся ниже ) Кузнецов одновременно числился директором еще 7 (семи) предприятий и одной общественной организации. Одно из компаний, правда, перешло в состояние прекращения хозяйственной деятельности.

И это еще не все. Сейчас, как сообщает opendatabot, этот трудолюбивый «топ-менеджер Войцеховского» является владельцем девяти предприятий, два из которых в состоянии прекращения, и трех общественных организаций.

Интересно, что название одной из этих общественных организаций – ОО «НФК» – толкуется как «Независимая федерация кинологии». Вот такова она «любовь» к самым преданным друзьям человека: от стерилизации к кинологии.

Еще одним примечательным фактом, который бросается на глаза, является то, что география деятельности принадлежащих или управляемых Кузнецовым компаний выходит далеко за пределы Золотоноши. Более того, в Золотоноше видный хозяйственник управляет только водоканалом. Остальные же предприятия имеют следующую локацию: Кременчуг, Луцк, Киев, Белая Церковь, Покровск. При этом есть две компании, которыми господин Кузнецов владеет вместе с гражданами страны-агрессора в оккупированном Крыму. Речь идет об ООО «Чарт Пилот Юг» в Севастополе и ЗАО «Бискар» в Феодосии. В этой связи возникают два вопроса, где физически столько времени находит Кузнецов и почему им еще не занялись правоохранители из-за «бизнеса на крови»?!

Добавим, что сфера деятельности компаний по орбите Кузнецова-Войцеховского также очень разноплановая: от финансового лизинга и транспортных и правовых услуг до предоставления объектов в аренду и ландшафтного дизайна и бухгалтерского сервиса.

А еще Сергей Кузнецов был зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель. Виды его деятельности также порождают многие вопросы и сеют сомнения, не прикрывал ли этот неприметный (в масштабах страны) провинциальный хозяйственник какую-либо сомнительную бизнес-активность или сделки с отмыванием средств.

Подобная широта интересов Сергея Кузнецова и его способность одновременно вести бизнес по всей Украине может подтолкнуть следующие выводы:

- образцовый украинский предприниматель, реализующий себя в разных отраслях и на разных территориях;

- он просто подставное лицо (этакий местный «фукс»), который за вознаграждение регистрирует бизнес для желающих остаться в тени;

- он является формальным владельцем активов, которые действительно принадлежат его прямому начальнику и патрону нардепу Виталию Войцеховскому.

Скорее всего, правильный ответ кроется в сочетании второй и третьей версий. Кажется, что в прошлом Сергей Кузнецов действительно регистрировал на себя всевозможные бизнесы, получая за это деньги (или теневые проценты от проектов). Но после начала сотрудничества с Войцеховским глава водоканала предположительно перешел на новый уровень, получив единственного заказчика и влиятельную «крышу», став теневой доверенным лицом народного избранника.

Правоохранительные и антикоррупционные органы Украины должны обратить внимание и тщательно изучить приведенные факты и сделать выводы из озвученных предположений. Ведь сегодня в Украине коррупция не меньший враг, чем россия. При том что коррупционер с депутатским мандатом такой же опасный для стабильности государства преступник, как и пилот российского самолета, который выпускает ракеты по украинским городам.

Поэтому выявление схем коррупции и уклонения от налогов, раскрытие методов введения в заблуждение общества и избирателей является вкладом в укрепление нацбезопасности и обороноспособность страны в будущем.