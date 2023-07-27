Кубраков о заседании совета Украина-НАТО: Нельзя допустить блокады Черного моря российскими войсками

Вице-премьер, министр инфраструктуры, развития общин и территорий Александр Кубраков открыл в среду заседание Совета Украина-НАТО, инициированное 22 июля Президентом Украины Владимиром Зеленским во время беседы с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом Кубраков написал на своей странице в Facebook.

"Открыл историческое заседание совета Украина-НАТО", написал Кубраков.

По его словам, участники заседания обсудили препятствование россии свободного судоходства в Черном море. "Цель врага очевидна - лишить мир украинского продовольствия, создав таким образом глобальный продовольственный кризис", - говорится в сообщении.

Кубраков отметил, что участники встречи совместно осудили выход россии по Зерновой инициативе и целенаправленные ракетные и дроновые атаки на портовую инфраструктуру юга Украины. "Только за последние 9 дней в результате атак России повреждено и частично уничтожено 26 объектов портовой инфраструктуры и 5 гражданских судов", - отметил вице-премьер.

Также россияне ограничивают судоходство в районе временно оккупированного Крыма и возле территориальных вод Болгарии. Этим Россия фактически блокирует движение судов в направлении морских портов Украины”, - говорится в сообщении.

“Должны действовать быстро и решительно. Нельзя допустить блокады Черного моря русскими войсками. Это может привести не только к потерям украинской экономики, но и серьезному продовольственному кризису в мире, в частности в таких гуманитарно чувствительных регионах как Африка и Азия. Уже обсуждаем возможные пути противодействия циничным атакам врага и препятствованию свободному торговому судоходству. Благодарен союзникам из Альянса за решение усилить свою разведывательную деятельность в акватории Черного моря. Рассчитываем, что это поможет стабилизировать ситуацию в безопасности и создаст условия для возобновления нормальной работы украинских портов”, - подытожил Кубраков.