Миллиард за реконструкцию развязки в Киеве: стали известны детали нового скандального тендера

В Киеве провели очередной скандальный тендер – на этот раз на ремонт дорожного участка у Жулянского путепровода. Киевавтодор потратит на ремонт участка Т-10-27 более 1 млрд гривен.

Об этом со ссылкой на соответствующий тендер сообщает "ДС".

Также, согласно данным сайта Prozorro, в тендере была только одна компания-участник и фактически победитель этого тендера, компания – ОНУР.

"Тендер на миллиард, на производство дронов, автомобили для ВСУ, воинам ПВО на уничтожение шахидов и ракет? Не угадали! У Киевавтодора есть дела важнее "войнушки".

Пока вся страна занимается войной и помощью фронта, животные решили, что сейчас могут пилить бюджетные деньги, как никогда раньше", — возмутился в Facebook блогер Николай Тихонов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве провели тендер на 1,3 млрд грн, за которые планируется реконструкция развязки на перекрестке улиц Полярной и Богатырской в Оболонском районе столицы.