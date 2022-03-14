Оккупанты потеряли уже 389 танков и 1249 бронемашин

Российские оккупанты за время вторжения в Украину потеряли более 12 тысяч военнослужащих, 389 танков и 1249 бронемашин.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

"Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.03 ориентировочно составили личного состава — свыше 12 000 человек, танков — 389 ед., боевых бронированных машин — 1249 ед., артиллерийских систем — 150 ед., РСЗО — 64 ед., средства ПВО — 34 ед., самолетов — 77 ед., вертолетов — 90 ед., автомобильной техники — 617 ед., корабли/катера — 3 ед., цистерн с ГСМ — 60, БПЛА оперативно-тактического уровня — 8", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Отметим, так как Россия не хочет забрать погибших военных и вернуть их семьям, "Укрзализныця" отзывает свои вагоны-рефрижераторы с точек для сбора останков тел погибших солдат российской армии.

Поэтому Кабмин принял постановление об утверждении порядка обеспечения сбора тел (останков) погибших военнослужащих Российской Федерации, а также незаконных вооруженных формирований.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.