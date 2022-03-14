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Окупанти втратили вже 389 танків та 1249 бронемашин
Російські окупанти за час вторгнення в Україну втратили понад 12 тисяч військовослужбовців, 389 танків та 1249 бронемашин.
Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ.
"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.03 орієнтовно склали особового складу — понад 12 000 осіб, танків - 389 од., бойових броньованих машин — 1249 од., артилерійських систем — 150 од., РСЗ — 77 од., вертольотів — 90 од., автомобільної техніки — 617 од., кораблі/катери—– 3 од., цистерн з ПММ — 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8", — йдеться у повідомленні.
У ньому наголошується, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зазначимо, оскільки Росія не хоче забрати загиблих військових та повернути їх сім'ям, "Укрзалізниця" відкликає свої вагони-рефрижератори з точок для збирання останків тіл загиблих солдатів російської армії.
Тому Кабмін прийняв ухвалу про затвердження порядку забезпечення збору тіл (останків) загиблих військовослужбовців Російської Федерації і навіть незаконних збройних формувань.
В Україні триває війна, яку розпочала Росія. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.