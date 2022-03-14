Окупанти втратили вже 389 танків та 1249 бронемашин

Російські окупанти за час вторгнення в Україну втратили понад 12 тисяч військовослужбовців, 389 танків та 1249 бронемашин.

Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.03 орієнтовно склали особового складу — понад 12 000 осіб, танків - 389 од., бойових броньованих машин — 1249 од., артилерійських систем — 150 од., РСЗ — 77 од., вертольотів — 90 од., автомобільної техніки — 617 од., кораблі/катери—– 3 од., цистерн з ПММ — 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8", — йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Зазначимо, оскільки Росія не хоче забрати загиблих військових та повернути їх сім'ям, "Укрзалізниця" відкликає свої вагони-рефрижератори з точок для збирання останків тіл загиблих солдатів російської армії.

Тому Кабмін прийняв ухвалу про затвердження порядку забезпечення збору тіл (останків) загиблих військовослужбовців Російської Федерації і навіть незаконних збройних формувань.

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