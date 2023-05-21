Олег Татаров подчинил себе большинство правоохранительных органов – Бутусов

Заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров выстроил вертикаль контроля за большинством правоохранительных органов в Украине. Об этом в видео на своем канале заявил главный редактор издания Цензор. Нет, военный аналитик Юрий Бутусов.

По его словам, в подчинении Татарова через близких ему людей в руководстве этих структур находятся Государственное бюро расследований, Национальная полиция, Бюро экономической безопасности, следственное управление СБУ.

"Если посчитать, какое безумное количество разных структур напрямую контролирует Татаров, еще и к этому контролирует суды, то такого коррупционного монстра не было ни при Порошенко, ни при Януковиче. Это гиперконцентрация в руках человека, который сам по себе был коррупционером, потому что я напомню, что Татаров был люстрирован, он был одним из палачей Евромайдана, он был участником подавления протестов в 2013-14 годах, и сейчас он имеет такие полномочия, о которых его тогдашний шеф министр внутренних дел Захарченко даже не мог мечтать", – отметил Бутусов.

По его словам, посредством коррупционных схем, выстроенных Татаровым в правоохранительных органах, власти спасают свое окружение от каких-либо уголовных дел, не давая им движения.

“И глава окружного административного суда Вовк, и Олег Татаров, у которого также есть партнер сейчас в Москве Портнов, и Вадим Слюсарев, являющийся одним из кураторов таможни и пограничной службы, и Илья Павлюк - тоже один из кураторов таможни - это все большая "куча решал", которых все в бизнесе знают. Каждый бизнесмен знает Даниила Гетманцева, который является автором вот этой коррупционной схемы блокирования налоговых накладных и фактически рэкета бизнеса. То есть, все это работает в одной связке, все эти схемы общеизвестны”, - подчеркнул Бутусов.

Раньше на своей странице в Facebook он также описывал, как Татаров уничтожает военную полицию во время войны и выступает вопреки позиции министра обороны и главкома ВСУ по реформированию этого органа.

“15 февраля 2022 года 34 народных депутата Слуги народа подали законопроект 6569-1 "О военной полиции". Сначала там было предусмотрено предоставление всех необходимых полномочий. Этот законопроект полностью поддержали министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Но вдруг Слуги народа начали этот законопроект тормозить. Вместо голосования создали в сентябре 2022-го рабочую группу, пригласили туда военных, юристов, которые воюют на фронте, и все военные заявили - нужно немедленно принимать и создать на базе ВСП полноценную военную полицию на основе доктрины НАТО”, - написал Бутусов.

По его мнению, за торможением процесса и выбрасыванием из законопроекта функций и полномочий для военной полиции стоит Татаров, поскольку законопроект должен был забрать часть полномочий у ГБР и Нацпола. “Татаров вдувает в уши Зеленского, что нельзя перед выборами усиливать самую популярную фигуру в Украине – Залужного. А на самом деле Татаров хочет сохранить под своим контролем всю правоохранительную деятельность, потому что у него такие полномочия, которых ни у одного силовика ни при Януковиче, ни при Порошенко не было вообще. Конечно, поскольку Залужный далеко, а Татаров на докладах ежедневно, то его мнение о военной полиции побеждает. Ну, и на каждого депутата у него собирается компромат”, - написал Бутусов.

“Поэтому никакие ссылки на стандарты НАТО не работают. Так как Татаров - адвокат и партнер Андрея Портнова, теневого куратора судебной власти Украины, который сейчас находится в Москве, и уступать полномочия они не собираются никому.

У меня вопрос к депутатам один – вы для армии работаете или для Татарова? Вы же не Залужному должны дать военную полицию, вы армии должны дать военную полицию, армии, которая вас защищает и благодаря которой вы годами сидите и тратите время и деньги налогоплательщиков. И не думайте, что о саботирующих закон общество забудет” - подытожил главред Цензора.