"Отдай деньги": Европарламент потребует от Марин Ле Пен вернуть 617 тысяч евро

Депутаты Европейского парламента намерены в ближайшее время потребовать от главы партии "Национальное объединение", кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен и некоторых ее однопартийцев вернуть ошибочно выплаченные им суммы.

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Как сообщает Deutsche Welle (DW) со ссылкой на агентство AFP, речь идет о 617 тысячах евро.

Как сообщалось ранее, в марте французская прокуратура получила от Европейского управления по борьбе с мошенничеством Olaf отчет о подозрении Марин Ле Пен в злоупотреблении доверием и нецелевом расходовании средств.

Фигурантами расследования являются сама Ле Пен, ее отец Жан-Марин Ле Пен, его соратник Бруно Гольниш и бывший партнер Марин Ле Пен Луи Эллиот.

В DW отмечают, что они могли использовать полученные от Европарламента деньги на национальные политические цели и собственные расходы.

Согласно отчету, с 2004 по 2017 год Марин Ле Пен присвоила около 137 тысяч евро из денег, которые получила от европейских парламентариев.

По данным газеты Le Figaro, в 2010 году она потратила пять тысяч евро на гостиничные номера для 13 членов своей партии, приехавших для участия в конференции по европейским регионам.

При этом один из них рассказал, что на самом деле они планировали обсуждать внутрипартийные дела. Он рассказал следователям, что Ле Пен тогда повесила флаг Евросоюза, чтобы сфотографироваться на его фоне, а затем отдала приказ коллегам "убрать это дерьмо".

Напомним, в первом туре президентских выборов во Франции лидирует действующий президент Эммануэль Макрон с 27,6% голосов.

Его оппонентка ультраправая кандидатка Марин Ле Пен получает 23,41% голосов.

Оба вышедших во второй тур кандидата осуждают вторжение России в Украину, хотя ранее Марин Ле Пен симпатизировала политике Владимира Путина, критиковала ЕС и НАТО.