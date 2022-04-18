"Віддай гроші": Європарламент вимагатиме від Марін Ле Пен повернути 617 тисяч євро

Депутати Європейського парламенту мають намір найближчим часом вимагати від голови партії "Національне об'єднання", кандидата у президенти Франції Марін Ле Пен та деяких її однопартійців повернути помилково виплачені їм суми.

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Як повідомляє Deutsche Welle (DW) з посиланням на агентство AFP, йдеться про 617 тисяч євро.

Як повідомлялося раніше, у березні французька прокуратура отримала від Європейського управління по боротьби з шахрайством Olaf звіт про підозру Марін Ле Пен у зловживанні довірою та нецільовому витраченні коштів.

Фігурантами розслідування є сама Ле Пен , її батько Жан-Марин Ле Пен, його соратник Бруно Гольніш і колишній партнер Марін Ле Пен Луї Елліот.

У DW зазначають, що вони могли використати отримані від Європарламенту гроші на національні політичні цілі та власні витрати.

Згідно зі звітом, з 2004 до 2017 року Марін Ле Пен привласнила близько 137 тисяч євро з грошей, які отримала від європейських парламентаріїв.

За даними газети Le Figaro, у 2010 році вона витратила п'ять тисяч євро на готельні номери для 13 членів своєї партії, які приїхали до участі у конференції з європейських регіонів.

При цьому один з них розповів, що насправді вони планували обговорювати внутрішньопартійні справи. Він розповів слідчим, що Ле Пен тоді повісила прапор Євросоюзу, щоб сфотографуватися на його фоні, а потім наказала колегам "прибрати це лайно".

Нагадаємо, у першому турі президентських виборів у Франції лідирує чинний президент Еммануель Макрон із 27,6% голосів.

Його опонентка ультраправа кандидатка Марін Ле Пен отримує 23,41% голосів.

Обидва кандидати, що вийшли у другий тур, засуджують вторгнення Росії в Україну, хоча раніше Марін Ле Пен симпатизувала політиці Володимира Путіна, критикувала ЄС і НАТО.