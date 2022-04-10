Во Франции начались президентские выборы

Сегодня, 10 апреля во Франции начался первый тур президентских выборов. Как сообщает “Интерфакс-Украина”, избирательные участки открылись одновременно в 8:00 по местному времени (09:00 по Киеву), но завершат свою работу в разное время.

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По информации агентства, в большинстве французских населенных пунктов они закроются в 19:00 (20:00 по Киеву), а в крупных городах, например, Париже, Лилле, Бордо и Тулузе, будут принимать желающих проголосовать до 20:00 (21:00 по Киеву).

Голосование на французских заморских территориях состоялось в субботу.

Французам предстоит отдать свой голос за одного из 12 кандидатов на пост президента страны.

В избирательных бюллетенях указаны следующие кандидаты: Натали Арто от партии "Рабочая борьба", лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, кандидат французских "зеленых" Янник Жадо, мэр Парижа и кандидат от социалистов Анна Идальго, депутат Жан Лассаль от партии "Сопротивление", лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, нынешний глава государства Эмманюэль Макрон, представляющий партию "Вперед, Республика!", лидер крайне левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон, кандидат правоцентристских "Республиканцев" Валери Пекресс, кандидат от антикапиталистической партии Франции Филипп Путу, коммунист Фабьен Руссель и кандидат крайне правых Эрик Земмур.

Таким образом, среди кандидатов – четыре женщины. Самому молодому кандидату - 44 года (Макрон), самому возрастному участнику президентской гонки – 70 лет (Меланшон).

Борьбу в президентской гонке этого года ведут как "новички", например, Земмур и Идальго, так и "опытные" кандидаты, в частности Ле Пен и Меланшон, для которых это уже третьи выборы.

Президент Франции избирается всеобщим, прямым и тайным голосованием на пять лет и может быть переизбран один раз.

Согласно французской конституции, если ни один из кандидатов не получает абсолютное большинство в первом туре, то проводится второй тур. С начала действия таких правил в 1965 году во Франции всегда требовался второй тур.

В случае отсутствия кандидата, набравшего абсолютное большинство, во второй тур выходят два кандидата с наибольшим числом голосов. Второй тур, как ожидается, состоится через две недели – 24 апреля.

Как отмечает агентство, все опросы показывали, что ни один из кандидатов не получит абсолютное большинство, поэтому выборы пройдут в два тура.

При этом, практически все социологические исследования прогнозировали, что по итогам первого тура наибольшее количество голосов наберут Макрон и Ле Пен, что позволит им выйти во второй тур. Так, один из недавних опросов Opinion Way показал, что нынешний президент страны получит 26% голосов, Ле Пен – 22%, на третьей строчке расположится Меланшон с 16%, Земмур и Пекресс получат по 9% голосов.

Макрон в случае переизбрания обещает повысить пенсионный возраст с 62 до 65 лет, а также снизить налоги для французов в общей сложности на 15 млрд евро и бороться против безработицы.

Президент Франции указывал, что намерен увеличить финансирование армии и усилить независимость страны в сельскохозяйственной сфере. В социальной политике Макрон планирует сосредоточиться на поддержке неполных семей, развивать возможность дистанционных консультаций врачей для пациентов, локализовать производство лекарств во Франции и предоставить больше свободы учебным заведениям.

В его программе также указано, что он "снизит громоздкость" процедуры получения статуса беженца во Франции, активизирует борьбу с киберпреступностью и радикальными формами ислама. Макрон обещает развивать атомную энергетику, а также солнечные и ветровые электростанции. Он считает важным для Европы "обеспечить энергетическую автономию", снизив зависимость от импортируемого угля, газа и нефти.

В свою очередь, Ле Пен в своей программе сосредоточилась на вопросах иммиграции, безопасности, поддержке молодежи, пенсионеров и политике в сфере семьи. В частности, лидер "Национального объединения" планирует разрешить принимать и рассматривать запросы на предоставление статуса беженца от соискателей только, когда они находятся за границей.

Она также предлагает провести референдум, чтобы "изменить" правила получения гражданства и "сделать национальные законы приоритетом" над международными. Ле Пен намерена снизить НДС с 20% до 5,5% на энергоресурсы, в частности газ, и освободить от подоходного налога молодежь до 30 лет, чтобы "они оставались во Франции и создавали здесь свои семьи".

Она предлагает отказаться от увеличения пенсионного возраста, прекратить сокращение больничных коек в государственных больницах, повысить зарплаты медицинских сотрудников. В вопросе энергетики Ле Пен считает необходимым обеспечить энергетическую независимость Франции, "перезапустить ядерную и гидроэнергетическую сферу".

Главными приоритетами Меланшона являются блокировка цен на основные продукты питания и энергоресурсы, повышение минимальной заработной платы, восстановление права французов выходить на пенсию в 60 лет. При этом, он выступает за 100%-й переход Франции к возобновляемым источникам энергии и отказ от проектов по созданию новых АЭС.

Меланшон также считает, что Франция к 2030 году должна сократить выбросы СО2 на 65% вместо нынешней цели в 40%. Согласно программе Меланшона, в случае избрания на пост президента Франции он будет стремиться к "независимой Франции" в области обороны, в частности к выходу из НАТО.

Напомним, действующий президент Франции Эмманюэль Макрон официально вступил в должность главы государства 14 мая 2017 года.

На выборах Макрон получил 66,10% голосов во время второго тура президентских выборов во Франции.

За Макрона проголосовали более 20,7 млн избирателей. Его соперницу Марин Ле Пен поддержали свыше 10,6 млн.

Источник фото: ua.depositphotos.com