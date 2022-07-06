Отстраненный киевский прокурор Сергей Ходоковский продолжает "кошмарить" бизнес - СМИ

Во вторник, 5 июля, полиция нагрянула с проверкой в ресторан Slavutych Beach Club – зону отдыха в Киеве на берегу Днепра. Адвокат ресторана выразил глубокое несогласие с действиями правоохранительных органов, указывая на нарушение законных норм и участие в проверке отстраненного от работы руководителя окружной прокуратуры Подольского района Киева Сергея Ходоковского. Соответствующие запросы отправлены во все инстанции, включая Офис генпрокурора.

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Об этом сообщает УНИАН.

В 11.00 группа из 9 человек в составе сотрудников полиции и Государственной экологической службы начали осматривать земельный участок, где расположена зона отдыха.

По информации УНИАН, группу курировал руководитель окружной прокуратуры Подольского района Сергей Ходоковский, который, по данным источников, в середине июня был отстранен от исполнения обязанностей за произвол и корыстолюбие. Однако он не уволен и, по словам источников, он сохраняет влияние на Подольскую прокуратуру.

Адвокатская компания, представляющая интересы комплекса Slavutich beach club подчеркивает, что действия контролирующих органов были предвзяты, обыск проводился безосновательно и преследовал цель оказывать давление на владельцев бизнеса, видимо, с целью обогатиться. По словам адвокатов, это типичная схема коммерческого шантажа, когда созданные властями проблемы вскоре предлагают решить за небольшую компенсацию.

Однако в этом случае адвокаты намерены обжаловать каждое действие проверяющих структур в суде, наказать виновных и обесточить привычную схему вымогательства.

По словам адвоката Екатерины Лазаренко, представляющей интересы Slavutich beach club, следственная группа допустила ряд грубых нарушений.

"Следователи нарушили ч. 2 ст. 236 УПК Украины, которая предусматривает проведение обыска во время, когда наносится малейший ущерб субъекту. В нашем случае, следователи должны понимать, что, нагрянув в комплекс для отдыха в 11 часов дня, они тем самым наносят больший вред", – сказала адвокат.

Следственные действия проводились в первой половине дня, когда комплекс принимал множество посетителей, что создавало неудобства как для гостей, так и для персонала комплекса, добавила адвокат. Она подчеркнула, что следователи и представители экологической инспекции заходили на кухню ресторана в уличной обуви, без спецодежды.

"Оперативные сотрудники даже не показали соответствующих распоряжений на проведение следственных действий, чем нарушили ч.2 ст. 234 УПК", – сообщила адвокат.

По ее словам, нарушение допустили следователь и судья, которые давали разрешение на проведение обыска: судья в нарушение п. 5 ч. 2 ст. 235 УПК не указал владельца помещения, где проводили обыск, а следователь Евгений Баранюк не предоставил экземпляр протокола осмотра представителям заведения.

Кроме того, решение суда касалось осмотра 13 000 га земли, а пришли следователи непосредственно на Slavutych Beach Club.

К моменту выхода материала никто из вышеупомянутых органов власти не прокомментировал ситуацию.

Комментировать журналистам свои действия правоохранители и экологическая инспекция на месте отказались, сославшись на пресс-службу своих ведомств.

Адвокат направила соответствующие запросы всем заинтересованным структурам, в том числе в Офис генпрокурора, с просьбой прокомментировать: каким образом отстраненный прокурор Сергей Ходоковский сохраняет влияние на следственную группу, раздает поручение следователям, и является ли нормой шантаж бизнеса во время войны.