Профильный комитет Рады призвал правительство отменить реорганизацию Довженко-Центра

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики принял решение об обращении в Кабинет министров и Государственное агентство по кино об отмене приказа о реорганизации госпредприятия "Национальный центр Александра Довженко" и передаче полномочий госучреждению "Научный центр кинематографии Украины".

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Как говорится в сообщении комитета, решение было принято единогласно на заседании 26 августа. В начале заседания заместитель председателя комитета, председатель подкомитета в сфере кинематографа и рекламы Павел Сушко подчеркнул, что любые решения в сфере кино должны быть обсуждены в профильном комитете и совместно с экспертами отрасли, и такую позицию поддержали все нардепы.

Также комитет поднял вопрос о том, чем обусловлена необходимость реорганизации Довженко-Центра именно во время действия военного положения. Ответить на эти вопросы пригласили главу Госагентства по вопросам кино Марину Кудерчук.

"Государственное предприятие - это все же о коммерческой деятельности. Почему возник вопрос о переводе именно архива? Как полноценный архив Центр Довженко не имеет права функционировать лишь как временный. Для того чтобы иметь бюджетную дотацию, нужен статус учреждения, некоммерческой организации", - сказала она в ответ.

Также глава ведомства подчеркнула, что понимает ценность пленок и другого имущества в Центре Довженко, но указала, что они хранятся "не в подвальных помещениях, не в бомбоубежищах".

"И в первый же день войны кусок ракеты, сбитой ПВО, упал именно на крышу Центра Довженко, поэтому сохранение сверхважно, но пока там не самые безопасные условия", - заявила глава Госкино.

В свою очередь глава УКФ, специалист в архивной сфере Владислав Берковский представил свое видение возможных путей сохранения архивного наследия Довженко-Центра.

"Первый вариант – принять решение об изменении статуса этого предприятия и превратить его в государственное архивное, музейное или научное учреждение. Это даст право Довженко-Центру на постоянное хранение архивов, входящих в состав Национального архивного фонда. Второй вариант – передать архивные фонды в профильный государственный архив", - отметил он.

Третий вариант, по его словам, - создать отдельное учреждение, которое будет иметь статус государственного архива или государственного научного учреждения для хранения архивов и фильмофонд, а выбирать из этих вариантов уже должен будет центральный орган власти, "управляющий этой ситуацией".

Исполняющая обязанности генерального директора Центра Довженко Елена Гончарук указала, что выделение из него части коллекции кинонаследия и передача ее на хранение в любой архив разрушит коллекцию, позволяющую создать представление об украинском искусстве в целом, и сослалась на советы международных организаций, призывающих прилагать все усилия, чтобы коллекции были сохранены в целостности.

"Как раз мы ведет речь о том, чтобы не институцию разрушить, которая этим занимается, а привести в соответствие нормативную базу. Нам близка идея, что организационно-правовая форма Довженко-Центра должна быть изменена. Из статуса государственного предприятия мы можем перейти в статус государственного неприбыльного предприятия", - отметила она.

В свою очередь, как сообщили в Министерстве культуры и информационной политики, глава ведомства Александр Ткаченко заявил, что оно уже в течение двух лет ставило перед руководством Довженко-Центра вопрос об определении, хотят ли они иметь функцию музея или все же коммерческого предприятия.

"Поскольку решение руководство Довженко-Центра так и не приняло, нынешняя ситуация – это отчасти последствия их желания, с одной стороны, зарабатывать деньги на непрофильной активности по сдаче в аренду имущества, с другой – быть промоцентром, музеем", - указал министр.

В дискуссиях о необходимости сохранения Довженко-Центра, по его словам, этот аспект "почему-то умалчивается", хотя он также актуален.

"Не может музейное учреждение 50-60% своего бюджета зарабатывать на аренде офисов, еще просить у государства деньги на ремонт пристройки, в которой должны находиться непонятные коммерческие предприятия", - указал чиновник.

При этом МКИП уверяет, что сделает все возможное, чтобы сохранить Довженко-Центр. Неделю же назад там также возмущались тем, что решение Госкино о реорганизации госпредприятия было принято без консультаций с ним, хотя центр уже и не находится в сфере ответственности Минкульта.