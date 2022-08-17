В Госкино объяснили, зачем забирают у Довженко-Центра киноархив и права на анимацию

Государственное агентство по кино объяснило свое решение о реорганизации государственного предприятия "Национальный центр Александра Довженко", которое предусматривает передачу имеющейся коллекции фильмов Научному центру кинематографии Украины, а также выделение отдельного ГП "Украинская анимационная студия" с передачей ему прав на украинские анимационные фильмы.

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Как отмечается в сообщении Госкино, вопрос реорганизации центра обсуждался еще задолго до войны, когда он находился в сфере управления Министерства культуры и информационной политики, а война в Украине "лишь актуализировала этот вопрос".

Там указывают, что сейчас в Украине существует крайне ограниченное количество анимационных студий, и все действующие такие студии обладают исключительно частной формой собственности. При этом созданная еще в 1959 году государственная Украинская киностудия анимационных фильмов была ликвидирована как госпредприятие в 2019 году с присоединением к Довженко-Центру.

Однако в Госкино подчеркивают, что в Довжнко-Центре не было образовано подразделение, которое занималось бы вопросами анимации, а имущество бывшей киностудии им не используется по целевому назначению и находится с 2019 года в закрытом помещении.

Там указывают, что созданное ГП "Украинская анимационная студия" будет правопреемником имущественных и неимущественных прав и обязанностей ГП "Украинская киностудия анимационных фильмов" и "продолжит историю национальной анимации".

Что касается другого вопроса, то в Госкино отмечают, что Довженко-Центр не является архивным учреждением в понимании действующего законодательства, поскольку в его уставе указано, что предприятие является учреждением культуры.

Центр Довженко является хозрасчетным предприятием с частичной дотацией из госбюджета, однако в последние годы поддерживает свою деятельность только за счет дотации (в 2021-2022 годах эта сумма составляет 7,6 миллиона гривен в год), а также доходов от аренды помещений.

"Никакой другой деятельности, от которой Центр Довженко как хозрасчетное предприятие должно получать прибыль, не осуществляется. При формировании бюджета на 2022 год Центром Александра Довженко был подан запрос на увеличение дотации из государственного бюджета до 20 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Причем уставом центра установлено, что фильмофонд является государственной собственностью и лишь передан центру на хранение, и коллекция фильмов и других киноматериалов фонда не входит в состав имущества, отражаемого в самостоятельном балансе центра. При этом создание Государственного фонда фильмов Украины напрямую предусмотрено статьей 17 закона о кинематографии.

В Госкино также прокомментировали заявление Довженко-Центра, что созданный в 2011 году Научный центр кинематографии является лишь "фейковым учреждением, которое с момента своего основания не осуществляло никакой деятельности".

"Одна из задач ГУ "Научный центр кинематографии Украины" - разработка проектов, способствующих сохранению национального кинонаследия, и создание на базе современных информационных технологий банка данных кинематографической информации, ее компьютерная обработка и распространение, а также ряд вопросов, связанных с научными исследованиями в сфере кинематографии", - указывают в агентстве.

Там отмечаются, что именно для создания предусмотренного законом Государственного фонда фильмов и принималось решение о реорганизации Научного центра кинематографии с передачей к нему от Довженко-Центра полномочий по архивированию комплектов исходных материалов фильмов за бюджетные средства, а также копий созданных в Украине фильмов за счет средств частных лиц.

"Как научное учреждение, оно может пользоваться налоговыми льготами в соответствии с законодательством Украины. То есть, это будет государственное учреждение, осуществляющее архивную и научно-исследовательскую деятельность с целью развития фильмофонда, восстановления, реставрирования и сохранения произведений национального и мирового кинематографического наследия, распространения соответствующей информации ", – поясняют в Госкино.

При этом там добавляют, что лишение Центра Довженко таких полномочий позволит ему "уделить больше внимания развитию музейного дела и кинокультуры".

"При реорганизации любого учреждения ни в коем случае не идет речь об увольнении или роспуске работников. В таких случаях по трудовому законодательству всем работникам предлагается место работы на аналогичных должностях в новой структуре", - подчеркивают также в агентстве.

Там отмечают, что о ликвидации центра речь не идет, а все его работники смогут по своей специальности получить рабочее место в одной из трех организаций, которые будут существовать после реорганизации.

Напомним, что ранее в среду Довженко-Центр заявил, что воспринимает решение Госкино о его реорганизации как собственную ликвидацию и "удар, который имеет все признаки посягательства на национальную память и может считаться подрывом государственности и предательством национальных интересов".