Фильм производства Одесской киностудии "Почему я живой" одержал победу на фестивале в Каннах

Кинофильм украинского режиссера Вилена Новака “Почему я живой” одержал победу в номинации Best Feature Film Director на каннском фестивале Silk Road Film Awards Cannes.

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Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Одесской киностудии.

"На фестивале Silk Road Film Awards Cannes фильм Одесской киностудии "Почему я живой" режиссера Вилен Новак одержал победу в номинации "Лучший режиссер полнометражного фильма" (Best Feature Film Director)", - говорится в сообщении.

В киностудии отметили, что сюжет фильма "Почему я живой" основан на реальных событиях, которые имели место в предвоенном 1940-м и в последующие годы в Мариуполе.

"Юные Фрося и Ленчик мечтают о свадьбе, но отец девушки против евреев в семье. Но жизнь влюбленных навсегда меняется, когда в их дома и еще миллионы людей приходит война", - подчеркнули в киностудии.

Отметим, что производственная ассоциация Шелкового пути (Silk Road Film Awards Cannes) зародилась в Каннах в 2019 году. Ее цель – продвигать профессионалов кино и музыки преимущественно из стран Шелкового пути и со всего мира.

Напомним, что о войне в Мариуполе вышел документальный фильм "Хроники ада".