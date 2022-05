Не только Канны: что происходит на украинском кинофронте во время войны

Каннский кинофестиваль стартует 17 мая и продлится до 28 числа. Откроет его комедия оскароносного Мишеля Хазанавичуса "Окончательный монтаж". До недавнего времени фильм на французском языке назывался более провокативно — "Z". В апреле Украинский институт призвал руководство фестиваля и самого режиссера переименовать ленту, поскольку буква стала одним из главных символов российского вторжения в Украину. Через несколько дней французское название сменили на "Coupez!".

Эта скромная победа — не единственное достижение украинского кино последнего времени. Корреспондент Delo.ua Илья Требор рассказывает, кто представит нашу страну в Каннах, где и когда можно посмотреть фильмы "новой украинской волны", а также какие картины попали в секцию Work in Progress Одесского международного кинофестиваля.

Павильон, "Памфир" и Cannes Docs

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что Украина должна использовать событие в Каннах для продвижения своей культуры. Он подчеркнул — несмотря на войну Украинский национальный павильон на кинофестивале все же откроется. Глава Государственного агентства по вопросам кино Марина Кудерчук напомнила, что в этом году его организация проходила в чрезвычайно сложных условиях.

Действительно, ранее в Госкино отмечали — из-за переформатирования бюджета страны на военные нужды, агентство ограничено в средствах. Ресурсов, чтобы закрыть все необходимые затраты, просто не хватало.

Мы очень благодарны украинскому киносообществу за единство, понимание и кооперацию усилий. Украина в Каннах продолжит отстаивать свои интересы на культурном фронте, а украинская киноиндустрия представит производственные и контентные мощности, а также открытость международному сотрудничеству даже в условиях войны Марина Кудерчук Глава Государственного агентства по вопросам кино

Для работы Украинского павильона создали интерактивный каталог проектов и сервисов, которые сейчас можно показывать партнерам. В общей сложности в него попало больше 200 проектов (с полным списком можно ознакомиться по этой ссылке). Среди готовых лент — произведенные в 2020-2022 годах 48 полнометражных фильмов, 21 документальный, 24 "коротких метра" и один анимационный. Кроме того в каталоге есть секции Works in progress и Works in development (проекты для международной копродукции, находящиеся на стадии девелопмента и уже имеющие написанный сценарий).

"Четвертая часть каталога – Services and cooperation opportunities – содержит информацию о 30 украинских ведущих компаниях и тех сервисах, которые они могут предоставлять мировой индустрии. Посетители Украинского павильона смогут загрузить каталог, воспользовавшись QR-кодом, размещенным на локации, или по ссылке на странице павильона", — добавили в Госкино.

Впрочем, только этим работа павильона не ограничится — 19 мая, в партнерстве с американским павильоном организаторы проведут дискуссию Cancelling Russian Culture: Cinema as an Instrument of Russian Propaganda and War . В пятницу, 20 мая, состоится презентация Discover Ukraine , на которой представители украинской киноиндустрии расскажут о возможностях для сотрудничества в условиях войны.

Отметить стоит также дискуссию Women In Industry (она пройдет 22 мая) В ней примут участие продюсер Лариса Гутаревич, режиссер Ирина Громозда и продюсер Елена Лавренюк. К разговору присоединится и Сахра Карими – афганская режиссерка и первая женщина-глава государственной кинокомпании Afghan Film Organization. В понедельник, 24 мая, Украинский павильон пригласит гостей фестиваля на благотворительный вечер-аукцион.

Если же говорить о кино, то в официальном отборе Каннского кинофестиваля Украина представит два фильма. Обе картины — дебюты молодых режиссеров. В программе "Двухнедельник режиссеров" покажут ленту Дмитрия Сухолиткого-Собчука "Памфир" .

Фильм, премьера которого состоится 21 мая, расскажет о семьянине Памфире, который ради родных идет на преступление. Как отмечают создатели драмы "это библейский сюжет про Авраама, поставленный по канонам греческой трагедии на на фоне традиционного украинского карнавала Маланки".

В конкурсную секцию "Особый взгляд" официального отбора попал фильм режиссера и сценариста Максима Наконечного "Видение бабочки" (рабочее название — "Спас") . Жестокую и сюрреалистическая историю о женщине-воине, которая не желает быть жертвой покажут 25 мая.

"После освобождения из вражеского плена аэроразведчица Лиля пытается вернуться в свою мирную жизнь в Украине. Боль и травма из-за пережитого постоянно выныривают на поверхность, как во сне, но что-то внутри нее не позволяет забыть, почему она должна жить дальше", — говорится в синопсисе фильма.

В рамках специальной программы Marché du Film в секции Cannes Docs международный фестиваль документальных фильмов о правах человека DocuDays UA и Украинский институт представят 21 мая шоукейс украинских документальных проектов. Тудо попало четыре ленты, которые находятся в разработке: "Лиманы. Бой за рай" о заповеднике "Тузловские лиманы", история вернувшихся с войны добровольцев "Железная сотня", фильм о неслышащей арткураторке "Слушая мир" и "Мир для Нины". Последний фильм расскажет о матери украинского защитника донецкого аэропорта, которого замучили российские наемники.

Не только Канны: новая волна, "Носорог" и ОМКФ

Параллельно с этим в Киеве и Львове с 19 по 29 мая будет проходить ретроспективный кинофестиваль "Новая украинская волна". Это серия показов и обсуждений украинских фильмов, снятых после 2014 года. Как утверждают организаторы кинофестиваля, его цель – осмысление "новой волны украинского кино" как уникального и целостного явления украинской культуры.

С полным списком фильмов, которые покажут в рамках события можно ознакомиться по этой ссылке. Там же можно приобрести билеты. При этом организаторы отмечают — модераторами фестиваля выступят авторы подкаста о литературе "Усы Гоголя" Вадим Кириленко и Никита Рыбаков, а также кинокритики Игорь Кромф и Станислав Тарасенко. Гостями станут режиссеры Мирослав Слабошпицкий ("Племя"), Антонио Лукич ("Мои мысли тихие"), Валентин Васянович ("Атлантида") и Нариман Алиев ("Домой").

Отдельно стоит упомянуть и о стриминговом релизе второй полнометражной работы украинского режиссера Олега Сенцова "Носорог" — он с 23 мая будет доступен на Netflix. Кроме того, ленту купили для показа в Великобритании, Франции, Италии, а телевизионная премьера намечена на немецко-французском телеканале ZDF/ARTE. Мировая премьера фильма состоялась на 78-м Венецианском кинофестивале в официальной конкурсной программе "Горизонты", украинская – прошлой осенью на Киевской неделе критики.

Наконец, совсем скоро стартует Одесский международный кинофестиваль, часть которого из-за полномасштабной войны переехала на Международный кинофестиваль в Карловых Варах (пройдет с 1 по 9 июля). Туда перекочевала презентация украинских проектов Works in Progress, которая является частью профессиональной секции ОМКФ Film Industry Office. В Карловых Варах программа получила название OIFF WIP Selection.

Исполнительная директора ОМКФ Анна Мачух отметила, что в презентации OIFF WIP Selection примут 8 проектов. Все они находятся на завершающей стадии съемок или постпродакшна, произведенны в Украине или в копродукции с Украиной. Речь идет о следующих лентах: "Ты - Космос", "Праздник Хризантем", "Дом за стеклом", "Железная сотня", "Когда нам было 15", "Демоны", "Сумасшедшие" и "Ты меня любишь?".

Лучший проект Works in Progress получит приз от Barrandov Studio в размере 10 тысяч евро. Works in Progress состоится в рамках KVIFF's Industry Days, которые пройдут 3-6 июля. Проекты Works in Progress будут презентоваться 5 июля и представлены до 15 минут каждый. Анна Мачух Исполнительная директора ОМКФ

Все перечисленные события — и Украинский павильон в Каннах, и кинофестиваль "новой украинской волны", и Works in Progress в Карловых Варах — единичные события в огромном горизонте кинособытий. Можно также вспомнить фестиваль анимации Festival international du film d'animation d'Annecy (он пройдет с 13 по 18 июня во Франции и туда уже готовят каталог украинской продукции) или резидентскую программу для трех украинских кинографистов от Гетеборзского кинофестиваля. Но независимо от того, скромный это релиз на стриминге или громкая премьера на фестивале, украинская кинопродукция остается важным оружием культурного фронта.