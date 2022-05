Не тільки Канни: що відбувається на українському кінофронті під час війни

Каннський кінофестиваль стартує 17 травня та триватиме до 28 числа. Відкриє його комедія оскароносного Мішеля Хазанавічуса "Завершальний монтаж". Донедавна фільм французькою мовою називався більш провокативно - "Z". У квітні Український інститут закликав керівництво фестивалю та самого режисера перейменувати стрічку, оскільки літера стала одним із головних символів російського вторгнення в Україну. Через кілька днів французьку назву змінили на Coupez!

Ця скромна перемога — не єдине досягнення українського кіно останнього часу. Кореспондент Delo.ua Ілля Требор розповідає, хто представить нашу країну в Каннах, де і коли можна переглянути фільми "нової української хвилі", а також які картини потрапили до секції Work in Progress Одеського міжнародного кінофестивалю.

Павільйон, "Памфір" та Cannes Docs

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Україна має використати подію у Каннах для просування своєї культури. Він наголосив — незважаючи на війну Український національний павільйон на кінофестивалі все ж таки відкриється. Голова Державного агентства з питань кіно Марина Кудерчук нагадала, що цього року його організація проходила у надзвичайно складних умовах.

Справді, раніше у Держкіно зазначали — через переформатування бюджету країни на військові потреби агентство обмежено у коштах. Ресурсів, щоби закрити всі необхідні витрати, просто не вистачало.

Ми дуже вдячні українській кіноспільноті за єдність, розуміння та кооперацію зусиль. Україна у Каннах продовжить відстоювати свої інтереси на культурному фронті, а українська кіноіндустрія представить виробничі та контентні потужності, а також відкритість міжнародному співробітництву навіть за умов війни Марина Кудерчук Голова Державного агентства з питань кіно

Для роботи Українського павільйону створили інтерактивний каталог проектів та сервісів, які зараз можна показувати партнерам. Загалом у нього потрапило понад 200 проектів (з повним списком можна ознайомитись за цим посиланням ). Серед готових стрічок — виготовлені у 2020-2022 роках 48 повнометражних фільмів, 21 документальний, 24 "короткі метри" та один анімаційний. Крім того, в каталозі є секції Works in progress та Works in development (проекти для міжнародної копродукції, що знаходяться на стадії девелопменту і вже мають написаний сценарій).

"Четверта частина каталогу – Services and cooperation opportunities – містить інформацію про 30 українських провідних компаній та ті сервіси, які вони можуть надавати світовій індустрії. Відвідувачі Українського павільйону зможуть завантажити каталог, скориставшись QR-кодом, розміщеним на локації, або за посиланням на сторінці павільйону ", - Додали в Держкіно.

Втім, лише цим робота павільйону не обмежиться — 19 травня у партнерстві з американським павільйоном організатори проведуть дискусію. Cancelling Russian Culture: Cinema as an Instrument of Russian Propaganda and War . У п'ятницю, 20 травня, відбудеться презентація Discover Ukraine , де представники української кіноіндустрії розкажуть про можливості для співпраці в умовах війни.

Відзначити варто також дискусію Women In Industry (вона пройде 22 травня) У ній візьмуть участь продюсер Лариса Гутаревич, режисерка Ірина Громозда та продюсер Олена Лавренюк. До розмови приєднається і Сахра Карімі – афганська режисерка та перша жінка-глава державної кінокомпанії Afghan Film Organization. У понеділок, 24 травня, Український павільйон запросить гостей фестивалю на благодійний вечір-аукціон.

Якщо ж говорити про кіно, то в офіційному відборі кінофестивалю Канна Україна представить два фільми. Обидві картини – дебюти молодих режисерів. У програмі "Двотижневик режисерів" покажуть стрічку Дмитра Сухолиткого-Собчука "Памфір" .

Фільм, прем'єра якого відбудеться 21 травня, розповість про сім'янина Памфіра, який заради рідних іде на злочин. Як відзначають творці драми "це біблійний сюжет про Авраама, поставлений за канонами грецької трагедії на тлі традиційного українського карнавалу Маланки".

До конкурсної секції "Особливий погляд" офіційного відбору потрапив фільм режисера та сценариста Максима Наконечного "Бачення метелика" (робоча назва - "Спас") . Жорстоку та сюрреалістичну історію про жінку-воїна, яка не бажає бути жертвою покажуть 25 травня.

"Після звільнення з ворожого полону аеророзвідниця Ліля намагається повернутися у своє мирне життя в Україні. Біль і травма через пережите постійно виринають на поверхню, як уві сні, але щось усередині неї не дозволяє забути, чому вона має жити далі", - йдеться у синопсисі фільму.

У рамках спеціальної програми Marché du Film у секції Cannes Docs міжнародний фестиваль документальних фільмів з прав людини DocuDays UA та Український інститут представлять 21 травня шоукейс українських документальних проектів. Туди потрапило чотири стрічки, які знаходяться в розробці: "Лімани. Бій за рай" про заповідник "Тузловські лимани", історія добровольців, що повернулися з війни "Залізна сотня", фільм про нечуючу арткураторку "Слухаючи світ" і "Світ для Ніни". Останній фільм розповість про матір українського захисника донецького аеропорту, якого закатували російські найманці.

Не тільки Канни: нова хвиля, "Носоріг" та ОМКФ

Паралельно з цим у Києві та Львові з 19 по 29 травня проходитиме ретроспективний кінофестиваль "Нова українська хвиля". Це серія показів та обговорень українських фільмів, знятих після 2014 року. Як стверджують організатори кінофестивалю, його мета – осмислення "нової хвилі українського кіно" як унікального та цілісного явища української культури.

З повним списком фільмів, які покажуть у рамках події, можна ознайомитися за цим посиланням. Там же можна придбати квитки. При цьому організатори відзначають — модераторами фестивалю виступатимуть автори подкасту про літературу "Вуса Гоголя" Вадим Кириленко та Микита Рибаков, а також кінокритики Ігор Кромф та Станіслав Тарасенко. Гостями стануть режисери Мирослав Слабошпицький ("Плем'я"), Антоніо Лукіч ("Мої думки тихі"), Валентин Васянович ("Атлантида") та Наріман Алієв ("Додому").

Окремо варто згадати і про стрімінговий реліз другої повнометражної роботи українського режисера Олега Сенцова "Носоріг" - він з 23 травня буде доступний на Netflix. Крім того, стрічку купили для показу у Великій Британії, Франції, Італії, а телевізійна прем'єра намічена на німецько-французькому телеканалі ZDF/ARTE. Світова прем'єра відбулася на 78-му Венеціанському кінофестивалі в офіційній конкурсній програмі "Горизонти", українська – минулої осені на Київському тижні критики.

Зрештою, незабаром стартує Одеський міжнародний кінофестиваль, частина якого через повномасштабну війну переїхала на Міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах (пройде з 1 по 9 липня). Туди перекочувала презентація українських проектів Works in Progress, що є частиною професійної секції ОМКФ Film Industry Office. У Карлових Варах програма отримала назву OIFF WIP Selection.

Виконавча директора ОМКФ Ганна Мачух зазначила, що у презентації OIFF WIP Selection приймуть 8 проектів. Усі вони знаходяться на завершальній стадії зйомок чи постпродакшну, виготовлені в Україні чи копродукції з Україною. Йдеться про наступні стрічки: "Ти - Космос", "Свято Хризантем", "Будинок за склом", "Залізна сотня", "Коли нам було 15", "Демони", "Божевільні" та "Ти мене любиш?".

Найкращий проект Works in Progress отримає приз від Barrandov Studio у розмірі 10 тисяч євро. Works in Progress відбудеться у рамках KVIFF's Industry Days, які відбудуться 3-6 липня. Проекти Works in Progress будуть презентуватися 5 липня та представлені до 15 хвилин кожен. Ганна Мачух Виконавча директора ОМКФ

Усі перелічені події – і Український павільйон у Каннах, і кінофестиваль "нової української хвилі", і Works in Progress у Карлових Варах – поодинокі події у величезному обрії кіноподій. Також можна згадати фестиваль анімації Festival international du film d'animation d'Annecy (він пройде з 13 по 18 червня у Франції і туди вже готують каталог української продукції) або резидентську програму для трьох українських кінографістів від Гетеборзького кінофестивалю. Але незалежно від того, чи скромний це реліз на стримінгу чи гучна прем'єра на фестивалі, українська кінопродукція залишається важливою зброєю культурного фронту.