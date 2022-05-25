Фільм виробництва Одеської кіностудії "Чому я живий" здобув перемогу на фестивалі у Каннах

Кінофільм українського режисера Вілена Новака “Чому я живий” здобув перемогу у номінації Best Feature Film Director на канському фестивалі Silk Road Film Awards Cannes.

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Про це у Facebook повідомила прес-служба Одеської кіностудії.

"На фестивалі Silk Road Film Awards Cannes фільм Одеської кіностудії "Чому я живий" режисера Вілен Новак здобув перемогу у номінації "Найкращий режисер повнометражного фільму" (Best Feature Film Director)", - йдеться у повідомленні.

У кіностудії зазначили, що сюжет фільму "Чому я живий" заснований на реальних подіях, які мали місце у передвоєнному 1940-му та в наступні роки у Маріуполі.

"Юні Фрося та Льончик мріють про весілля, але батько дівчини проти євреїв у сім'ї. Але життя закоханих назавжди змінюється, коли в їхні будинки та ще мільйони людей приходить війна", - наголосили у кіностудії.

Зазначимо, що виробнича асоціація Шовкового шляху (Silk Road Film Awards Cannes) зародилася у Каннах у 2019 році. Її мета – просувати професіоналів кіно та музики переважно з країн Шовкового шляху та з усього світу.

Нагадаємо, що про війну у Маріуполі вийшов документальний фільм "Хроніки пекла".