В Держкіно пояснили, навіщо забирають в Довженко-Центру кіноархів та права на анімацію

Державное агентство з питань кіно пояснило своє рішення про реорганізацію державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка", яке передбачає передачу наявної колекції фільмів Науковому центру кінематографії України, а також виділення окремого ДП "Українська анімаційна студія" з передачею йому прав на українські анімаційні фільми.

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Як зазначається у повідомленні Держкіно, питання реорганізації центру обговорювалося ще задовго до війни, ще коли він перебував у сфері управління Міністерства культури та інформаційної політики, а війна в Україні "лише актуалізувала це питання".

Там вказують, що нині в Україні існує вкрай обмежена кількість анімаційних студій, і всі діючі такі студії мають виключно приватну форму власності. При цьому створена ще в 1959 році державна Українська кіностудія анімаційних фільмів була ліквідована як держпідприємство у 2019 році з приєднанням до Довженко-Центру.

Однак в Держкіно підкреслюють, що у Довженко-Центрі не було утворено підрозділ, який би опікувався питаннями анімації, а майно колишньої кіностудії ним не використовується за цільовим призначенням та перебуває з 2019 року в зачиненому приміщенні.

Там вказують, що утворене ДП "Українська анімаційна студія" буде правонаступником майнових та немайнових прав та обов’язків ДП "Українська кіностудія анімаційних фільмів" та "продовжить славетну історію національної анімації".

Стосовно іншого питання у Держкіно зазначають, що Довженко-Центр не є архівною установою у розумінні чинного законодавства, адже у його статуті зазначено, що підприємство є закладом культури.

Зазначається, що Центр Довженка є госпрозрахунковим підприємством із частковою дотацією з держбюджету, однак в останні роки підтримує свою діяльність лише за рахунок дотації (у 2021-2022 роках ця сума складає 7,6 мільйона гривень на рік), а також доходів від оренди приміщень.

"Жодної іншої діяльності, від якої Центр Довженка як госпрозрахункове підприємство має отримувати прибуток, не здійснюється. Натомість, при формуванні бюджету на 2022 рік Центром Олександра Довженка було подано запит на збільшення дотації із Державного бюджету до 20 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

Причему статутом центру встановлено, що фільмофонд є державною власністю і лише переданий центру на зберігання, і колекція фільмів та інших кіноматеріалів фонду не входить до складу майна, яке відображається у самостійному балансі центру. При цьому створення Державного фонду фільмів України прямо передбачено статтею 17 закону про кінематографію.

У Держкіно також прокоментували заяву Довженко-Центру, що створений у 2011 році Науковий центр кінематографії наразі є лише "фейковою установою, що з моменту свого заснування не здійснювала жодної діяльності".

"Одним із завдань ДУ "Науковий центр кінематографії України" є розробка проєктів, які сприяють збереженню національної кіноспадщини, та створення на базі сучасних інформаційних технологій банку даних кінематографічної інформації, її компьютерна обробка та поширення, а також ряд питань, пов’язаних із науковими дослідженнями у сфері кінематографії", - вказують в агентстві.

Там зазначаються, що саме з метою створення передбаченого законом Державного фонду фільмів і приймалося рішення про реорганізацію Наукового центру кінематографії з передачею до нього від Довженко-Центру повноважень щодо архівування комплектів вихідних матеріалів фільмів за бюджетні кошти, а також копій створених в Україні фільмів за рахунок коштів приватних осіб.

"Як наукова установа, вона може користуватися податковими пільгами відповідно до законодавства України. Тобто, це буде державна установа, що здійснює архівну та науково-дослідницьку діяльність з метою розвитку фільмофонду, відновлення, реставрування і збереження творів національної та світової кінематографічної спадщини, розповсюдження відповідної інформації", - пояснюють в Держкіно.

При цьому там додають, що позбавлення Центру Довженка таких повноважень дозволить йому "приділити більшу увагу розвитку музейної справи та кінокультури".

"При реорганізації будь-якої установи в жодному разі не йде мова про звільнення чи розпуск працівників. У таких випадках за трудовим законодавством всім працівникам пропонується місце роботи на аналогічних посадах у новій структурі", - підкреслюють також в агентстві.

Там наголошують на тому, що про ліквідацію центру не йдеться, а всі його працівники зможуть за своїм фахом отримати робоче місце в одній із трьох організацій, які будуть існувати після реорганізації.

Нагадаємо, раніше у середу Довженко-Центр заявив, що сприймає рішення Держкіно про його реорганізацію як власну ліквідацію та "удар, що має всі ознаки зазіхання на національну пам'ять і може вважатися підривом державності і зрадою національних інтересів".