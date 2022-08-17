Держкіно вирішило ліквідувати Довженко-центр

Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію Національного центру Олександра Довженка. На думку останнього, рішення де-факто означає ліквідацію національного кіноархіву, який вже майже 30 років займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно.

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Про це пресслужба Довженко-центру повідомила в Facebook.

Згідно з наказом, всю колекцію фільмів та майно Довженко-центру передадуть "Науковому центру кінематографії України". За даними ЄДРПОУ, основний вид діяльності закладу — "вища освіта".

Співробітників Довженко-центру можуть звільнити, про що їх потрібно попередити згідно з наказом. Зі структури центру виокремлять "Українську анімаційну студію", до неї передадуть авторські права на українську анімацію, що зараз належать Довженко-центру.

В інституції вважають, що "Науковий центр кінематографії України" — це "спляча" установа, що "з моменту свого заснування в 2011 році не здійснювала жодної діяльності, не має штату, відповідних компетенцій, сайту тощо".

"Передача колекції національного кіноархіву з високою репутацією у світі до фейкової установи – величезний удар по міжнародному іміджу української влади, особливо під час війни, коли Україна у крові виборює власну ідентичність. Цей удар має всі ознаки зазіхання на національну пам'ять і може вважатися підривом державності і зрадою національних інтересів", — йдеться в заяві Довженко-центру.

Державний фільмофонд звертає увагу на важливість продовження свого існування та роботи, підкреслюючи, що колекція Довженко-центру за значенням та обсягом дорівнює колекціям Національного художнього музею України, Музею Ханенків, Музею історії України, Бібліотеки імені Вернадського і є найбільшою в світі збіркою творів українського кіномистецтва.