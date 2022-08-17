Госкино намерено ликвидировать Довженко-центр

Государственное агентство Украины по кино выдало приказ о реорганизации Национального центра Александра Довженко. По мнению последнего, решение де-факто означает ликвидацию национального киноархива, уже почти 30 лет занимающегося сохранением, исследованием и популяризацией украинского кино.

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Об этом пресс-служба Довженко-центра сообщила в Facebook.

Согласно приказу всю коллекцию фильмов и имущество Довженко-центра передадут "Научному центру кинематографии Украины". По данным ЕГРПОУ, основной вид деятельности учреждения - "высшее образование".

Сотрудников Довженко-центра могут уволить, о чем их нужно предупредить согласно приказу. Из структуры центра выведут "Украинскую анимационную студию", в нее передадут авторские права на украинскую анимацию, которые сейчас принадлежат Довженко-центру.

В институции считают, что "Научный центр кинематографии Украины" — это "спящее" учреждение, которое "с момента своего основания в 2011 году не осуществляло никакой деятельности, не имеет штата, соответствующих компетенций, сайта и т.д.".

"Передача коллекции национального киноархива с высокой репутацией в мире фейковому учреждению – огромный удар по международному имиджу украинской власти, особенно во время войны, когда Украина в крови борется за собственную идентичность. Этот удар имеет все признаки посягательство на национальную память и может считаться подрывом государственности и изменой национальных интересов", - говорится в заявлении Довженко-центра.

Государственный фильмофонд обращает внимание на важность продолжения своего существования и работы, подчеркивая, что коллекция Довженко-центра по значению и объему равна коллекциям Национального художественного музея Украины, Музея Ханенко, Музея истории Украины, Библиотеки имени Вернадского и является крупнейшим в мире сборником произведений украинского киноискусства.